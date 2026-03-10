Вернидуб потиснув руку російському тренеру з бази "Миротворець"

Український тренер Нефтчі Юрій Вернидуб потиснув руку російському наставнику Турана Курбану Бердиєву, який є фігурантом бази "Миротворець".

Цей епізод потрапив на відео.

Після матчу 23 туру чемпіонату Азербайджану, в якому Нефтчі програли Турану (0:1), Бердиєв підійшов до Вернидуба для рукостискання. Український тренер не відмовив посібнику російських загарбників.

Зазначимо, що Бердиєв перебуває у базі сайту "Миротворець". У грудні 2023 року він разом з іншим тренером Євгенієм Калєшиним незаконно відвідував окупований Маріуполь. Під час поїздки до батальйону футбольних фанатів "Еспаньола" вони передали 2 мільйона рублів, зібраних серед уболівальників та клубів російської футбольної Першої ліги. За збирання коштів відповідав Калєшин.

Бердиєв з представником батальйону "Еспаньйола" сайт "Миротворець"

Нагадаємо, що Юрій Вернидуб на початку повномасштабного вторгнення повернувся в Україну та вступив до лав ЗСУ. Згодом фахівець поєднував службу в армії з тренерською діяльністю. У період з 2022 по 2025 очолював криворізький Кривбас.

Раніше Вернидуб відреагував на угоду Нефтчі про співпрацю з російським Локомотивом.