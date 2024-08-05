Український тренер Юрій Гура покинув молдовський Шериф після 6 матчів на чолі клубу.

Про це повідомляє сайт клубу.

Молдовський клуб та український наставник припинили свою співпрацю через сімейні обставини. На місце Гури було призначено хорватського тренера Мислава Кароглана, останнім клубом якого був Хайдук (Хорватія).

Юрій очолив Шериф наприкінці минулого сезону. У липні команда успішно пройшла перший кваліфікаційний раунд Ліги Європи, здолавши азербайджанську Зіру, проте потім поступилась Ельфсборгу (Швеція).

Останній матч під керівництвом українця "жовто-чорні" здобули перемогу над Буюканем із рахунком 2:0 у стартовому турі внутрішнього чемпіонату. Загалом на чолі клубу Юрій провів 6 матчів, з яких 2 перемоги та 4 поразки.

Нагадаємо, до повномасштабного вторгнення Шериф тренував Юрій Вернидуб, який після останнього матчу на чолі тираспольського клубу відразу повернувся в Україну, щоб вступити до лав ЗСУ.