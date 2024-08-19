Гура: відставка з Шерифа стала для мене несподіванкою

Український тренер Юрій Гура розповів, що не очікував відставки із молдовського Шерифа, але відчував, що до цього все йшло.

Його слова передає Sport.ua.

"Коли дізнався про свою відставку? На наступний день після домашньої перемоги у стартовому турі чемпіонату над Дачією з Буюкань. Мене запросили на зустріч з керівництвом і повідомили про це рішення. Розсталися з Шерифом по-джентльменськи, потиснувши один одному руки та побажавши удачі. Відставка стала несподіванкою, хоча до цього, схоже, все йшло. Та хай там як, а період, проведений мною у Шерифі, став дуже серйозним досвідом. Пограти у Лізі Європи – це дорогого коштує. Вражень від участі у єврокубковому турнірі залишилось багато. І не тільки у футбольному плані, а й взагалі", — сказав фахівець.

Зазначимо, Юрій очолив Шериф наприкінці минулого сезону. У липні команда успішно пройшла перший кваліфікаційний раунд Ліги Європи, здолавши азербайджанську Зіру, проте потім поступилась Ельфсборгу (Швеція).

В останньому матчі під керівництвом українця "жовто-чорні" здобули перемогу над Буюканем із рахунком 2:0 у стартовому турі чемпіонату Молдови. Загалом на чолі клубу Юрій провів 6 матчів, з яких 2 перемоги та 4 поразки.