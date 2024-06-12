Гура — про перспективи України на Євро: При сприятливих умовах можна помріяти і про фінал

Головний тренер молдовського Шерифа Юрій Гура з оптимізмом дивиться на перспективи збірної України на Євро-2024.

Його слова передає Збірна.

"Україна повністю домінувала над Молдовою, переважаючи її як у швидкості, так і в інших компонентах. Це було видно одразу. Наша команда підходить до Євро у дуже хорошому стані. Що стосується Молдови, то було помітно, що команда стомлена і футболісти вже хочуть у відпустку. Сьогодні наші хлопці виглядали набагато краще, ніж у матчі з Польщею.

Хочеться, щоб Україна вигравала якомога більше матчів і пройшла якнайдалі. Сподіваюсь, футбольний фарт також буде на нашому боці. Вихід з групи — це мінімум для цієї команди. При сприятливих умовах можна помріяти і про фінал", — сказав наставник.

Нагадаємо, збірна України провела три товариські матчі перед стартом Євро-2024. У першому спарингу українці зіграли внічию з Німеччиною, в другому поступилися Польщі, а в третьому розгромно перемогли Молдову.

На груповому етапі чемпіонату Європи українці потрапили в групу Е, де гратимуть проти Бельгії, Словаччини та Румунії.