Тільки якщо Тису перепливти на матраці: тренер Шерифа пожартував про трансфери українців

Головний тренер тираспольського Шерифа Юрій Гура вважає, що через заборону на виїзд за кордон запросити українських футболістів у свою команду буде дуже складно.

Про це він розповів у інтерв’ю "Українському футболу".

"Ви знаєте, яке в Україні положення. Виїхати зараз футболістам з українським паспортом дуже важко. Ті, хто змогли це зробити, грають в Іспанії, Англії. А нашим людям важко виїхати. Не було навіть ніяких перемовин, адже який сенс, якщо людина не зможе приїхати? Навіщо вести перемовини? У будь-якому разі мають бути документи, щоб він виїхав. Якщо у нас в чемпіонаті України клуби не можуть забезпечити бронювання від мобілізації… Усе впирається у документи. Якби кордони були відкриті, то можна було б розглядати гравців з України. Тут же не Шериф, а уряд України… Ви ж розумієте, що мобілізація і виїхати важко. Якщо через Тису перепливти на матраці тільки", — сказав Гура.

Сам 47-річний тренер зміг законно виїхати з України, оскільки він непридатний до військової служби.