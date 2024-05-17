Це сталося через гімнюка Куртуа: Клопп пригадав фінал Ліги чемпіонів 2021/22

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп вважає Тібо Куртуа головним героєм фіналу Ліги чемпіонів 2021/22, у якому його команда мінімально поступилася Реалу.

Своїми спогадами про той поєдинок німець поділився в інтерв’ю The Gurdian.

"У тому матчі ми пробивали кожні три хвилини, але у їхнього воротаря було 12 рук. Потім вони забили, і ми говоримо про одну помилку, коли ми могли краще зіграти в захисті.

Їхні гравці 23 рази знаходилися в неправильних позиціях, і ми їх за це не покарали. Справа не в їхньому захисті. Це сталося через гімнюка Куртуа", – сказав Клопп. У тому поєдинку бельгійський воротар зробив 9 сейвів. Реал переміг завдяки єдиному голу Вінісіуса Жуніора, який скористався позиційною помилкою Трента Александера-Арнольда.

Днями Тібо Куртуа провів другий поспіль сухий матч, відстоявши на нуль проти Алавеса. Очікується, що саме він буде захищати ворота "Королівського клубу" у фіналі Ліги чемпіонів проти Боруссії Дортмунд. Матч відбудеться 1 червня.