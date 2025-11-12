Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Юнацька збірна України U-19 зіграє з Албанією на старті кваліфікації Євро-2026

Станіслав Лисак — 12 листопада 2025, 07:10
Юнацька збірна України U-19 зіграє з Албанією на старті кваліфікації Євро-2026
УАФ

Сьогодні, 12 листопада, юнацька збірна України з футболу серед гравців до 19 років зіграє з однолітками з Албанії в межах першого раунду кваліфікації Євро-2026.

Зустріч відбудеться в албанському місті Дуррес, стартовий свисток пролунає о 15:00 за київським часом.

Трансляція матчу буде доступна на YouTube-каналі УАФ, а також плеєр буде прикріплений нижче в цій новині.

Нагадаємо, що перший кваліфікаційний турнір відбуватиметься з 12 по 18 листопада в Албанії. Окрім господарів підопічні Дмитра Михайленка також зіграють з Чорногорією та Словаччиною.

За підсумками відбіркового етапу дві найкращі команди з кожної групи, а також найкраща збірна серед третіх місць вийдуть до еліт-раунду кваліфікації. Він пройде навесні 2026 року й у семи групах визначить сім збірних, що складуть компанію Уельсу у фінальній частині Євро-2026 (U-19).

збірна України U-19

збірна України U-19

Команди приблизно одного рівня: Михайленко – про готовність збірної України U-19 до відбору на ЧЄ-2026
Юнацька збірна України назвала склад на матчі відбору на Євро-2026
Визначився календар матчів збірної України U-19 у кваліфікаційному раунді Євро-2026
Забили 4 голи, але цього було мало: збірна України U-19 програла Іспанії в півфіналі Євро-2025
Євро-2025 U-19. Італія – Україна: як "синьо-жовті" здобули путівку в півфінал

Останні новини