Юнацька збірна України поступилась Колосу U-19 у спарингу

Юнацька збірна України U-16 зіграла товариський матч із командою Колоса U-19.

Підопічні Володимира Самборського активно розпочали зустріч, проте пропустили вже у першій контратаці на 13-й хвилині гри. Наприкінці тайму ковалівці подвоїли свою перевагу після помилки голкіпера Данила Сичова, який пішов в обіграш на лінії власних воріт. Майже одразу "синьо-жовті" скоротили відставання після удару Стефана Тимчука.

У другій половині у ворота збірної влетів третій м'яч. Вже за чотири хвилини Данило Довгий ударом головою знову повернув інтригу поєдинку. Надалі команди більше не забивали – 2:3.

Товариський матч

27 вересня

Україна (U-16) – Колос (U-19) 2:3 (1:2)

Голи: 0:1 – 13 Ковальчук, 0:2 – 43 Сітовський, 1:2 – 44 Тимчук, 1:3 – 62 Ковальчук, 2:3 – 66 Довгий

Україна U-16 (1 тайм): Сичов, Мисюра, Кислянка, Калараш, Бирладяну, Дзюринець, Доник, Сердюковський, Гордєєв (Пономарьов, 31), Тимчук, Гребельник.

Україна U-16 (2 тайм): Торхов, Дзюбенко, Богатир, Пушкалов, Островський, Довгий, Пономарьов (Кравчук, 62), Федушко, Бойко, Кибукевич, Мартинюк.

Нагадаємо, напередодні Юнацька збірна України розгромила у спарингу Металіст 1925 U-17.