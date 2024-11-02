Не було видно ані азарту, ані бажання: Бєлік розкритикував резервістів Шахтаря U-19

Головний трене Шахтаря U-19 Олексій Бєлік залишився невдоволений ставленням запасних гравців у матчі 12 туру юнацької ліги проти Чорноморця.

Про це наставник сказав у післяматчевому коментарі. Його слова наводить пресслужба Шахтаря.

"Для вболівальників ця гра, можливо, була цікавою, однак не для мене. Після неї я сказав хлопцям, що такий результат – це, швидше, моя помилка. Я розумію, що футболісти молоді: хтось грає, а хтось не потрапляє до складу і починає ображатися.

Варто розуміти, що футбол – це жорсткий вид спорту, який вимагає конкуренції, і тільки завдяки їй гравці можуть вдосконалюватися. Я припустився помилки – за рахунку 3:0 можна було не замінювати провідних виконавців, а зробити точкові заміни та спокійно дограти, довівши рахунок до розгромного, без пропущених м'ячів.

Водночас я пам’ятаю, коли сам був молодим футболістом, і мені хочеться надавати гравцям шанс, але вони розслабляються і думають, що головний тренер рано чи пізно дасть їм можливість зіграти, а не тому, що вони вибороли цей шанс у тренувальному процесі чи в товариських зустрічах.

Сьогодні я провів ротацію і надав шанс певним виконавцям як у стартовому складі, так і під час замін. Проте помітно, що дехто не готовий до тієї відповідальності, яка потрібна. Слід розуміти, що наступного року від нас піде кістяк команди, настане час молодшим гравцям брати на себе відповідальність.

Зараз вони в комфортних умовах і ображаються на те, що не отримують ігрового часу, замість того щоб бути спортивно злими та боротися за шанс. На жаль, не було видно ані азарту, ані бажання, футболісти не мають так діяти на полі.

Зрозуміло, що молодь має отримувати ігровий час, але я буду вчитися на власних помилках, і надалі футболістам необхідно буде боротися за свій шанс. Потрібно, щоб гравці замислилися над тим, чи готові вони виступати в Шахтарі U19, коли поруч немає досвідчених партнерів.

Сподіваюся, вони подумають над цим. Зустріч із Чорноморцем U-19 буде хорошим уроком як для футболістів і тренерів, так і для керівництва й селекціонерів", – сказав Бєлік.