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Юнацька збірна України запланувала два спаринги

Олександр Булава — 27 травня 2025, 16:19
Юнацька збірна України запланувала два спаринги
УАФ

Юнацька збірна України U-20 проведе в Іспанії два товариські поєдинки у межах підготовки до юнацького чемпіонату світу-2025.

Про це повідомляє УАФ.

У червні команда Дмитра Михайленка зіграє проти збірної Марокко (U-20), а згодом зустрінеться зі збірної США (U-19).

  • 6 червня, Україна U-20 – Марокко U-20
  • 10 червня, Україна U-20 – США U-19

Команда Дмитра Михайленка активно готується до чемпіонату світу U-20, який восени 2025 року відбудеться в Чилі й путівку на який наша команда здобула, пробившись до півфіналу Євро-2024 (U-19) у Північній Ірландії.

Жеребкування ЧС-2025 (U-20) відбудеться влітку. Посів формуватиметься за сумою очок, здобутих країною на останніх п'яти мундіалях U-20 — 2023 (100%), 2019 (80%), 2017 (60%), 2015 (40%), 2013 (20%). Також під час жеребкування враховуватиметься й географічний принцип. За попередньою інформацією, Україна перебуватиме в другому кошику.

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