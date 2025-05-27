Юнацька збірна України запланувала два спаринги

Юнацька збірна України U-20 проведе в Іспанії два товариські поєдинки у межах підготовки до юнацького чемпіонату світу-2025.

Про це повідомляє УАФ.

У червні команда Дмитра Михайленка зіграє проти збірної Марокко (U-20), а згодом зустрінеться зі збірної США (U-19).

6 червня, Україна U-20 – Марокко U-20

10 червня, Україна U-20 – США U-19

Команда Дмитра Михайленка активно готується до чемпіонату світу U-20, який восени 2025 року відбудеться в Чилі й путівку на який наша команда здобула, пробившись до півфіналу Євро-2024 (U-19) у Північній Ірландії.

Жеребкування ЧС-2025 (U-20) відбудеться влітку. Посів формуватиметься за сумою очок, здобутих країною на останніх п'яти мундіалях U-20 — 2023 (100%), 2019 (80%), 2017 (60%), 2015 (40%), 2013 (20%). Також під час жеребкування враховуватиметься й географічний принцип. За попередньою інформацією, Україна перебуватиме в другому кошику.