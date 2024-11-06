Шахтар U-19 здобув вольову перемогу над Янг Бойз в Юнацькій лізі УЄФА

У межах 4 туру Юнацької ліги УЄФА Шахтар обіграв швейцарський Янг Бойз.

Гра завершилася з рахунком 3:2 на користь українських футболістів.

Поєдинок почався для "гірників" не дуже вдало. На 10 хвилині Огарков сфолив у власному карному майданчику – арбітр вказав на "крапку". Гравець Янг Бойз зумів переграти Баглая.

Команда Олексія Бєліка не опустила руки, навпаки, зібралась та заграла активніше. На 29 хвилині Цуканов відновив паритет. Зазначимо, що за хвилину до цього номінальні гості забили вдруге, але там був явний офсайд. Потім у складі Шахтаря відзначилися Костюк та Тютюнов.

У другому таймі український клуб впевнено контролював хід гри, аж поки на 82 хвилині Башмарін не записав на свій рахунок автогол.

Мінімальна перевага додала інтриги на кінцівку зустрічі, проте Шахтар зумів втримати перемогу.

Юнацька ліга УЄФА-2024/25

4 тур, 6 листопада

Шахтар – Янг Бойз 3:2 (3:1)

Голи: 0:1 – Тсімба (12, пен), 1:1 – Цуканов (29), 2:1 – Костюк (35), 3:1 – Тютюнов (43), 3:2 – Башмарін (83, авт)

Зустріч першої команди Шахтаря з Янг Бойз відбудеться 6 листопада на стадіоні "Фельтінс-Арена" у Гельзенкірхені, який вміщує 62 тисячі фанатів. Стартовий свисток пролунає о 19:45 за Києвом. Чемпіон проведе текстову трансляцію зустрічі.

Наразі команда Маріно Пушича посідає 29 місце у турнірній таблиці Ліги чемпіонів з 1 очком у 3 матчах.