Шахтар U-19 програв Баварії в Юнацькій лізі УЄФА

В межах шостого туру Юнацької ліги УЄФА донецький Шахтар у номінально домашньому матчі зустрічався із Баварією

"Гірники" зазнали поразки із рахунком 0:2.

Рахнок у матчі в середині першого тайму відкрив Майкл Скотт. Попри три заміни у перерві, підопічні Алімова не змогли зачепитись за очки, а крапку в матчі поставив Самуель Унзельд.

Юнацька ліга УЄФА-2024/25

6 тур, 10 грудня

Шахтар - Баварія 0:2 (0:1)

Голи: 1:0 - Скотт, 38, 2:0 - Унзельд, 80

За підсумками шостого туру донецький клуб знаходиться на 10 місці у турнірній таблиці, маючи у своєму активі 10 очок.

Баварія розмістилась на 9 сходинці, маючи однакову із "гірниками" кількість залікових балів.