Шахтар U-19 програв Баварії в Юнацькій лізі УЄФА
Шахтар U-19
Фото Шахтар Донецьк
В межах шостого туру Юнацької ліги УЄФА донецький Шахтар у номінально домашньому матчі зустрічався із Баварією
"Гірники" зазнали поразки із рахунком 0:2.
Рахнок у матчі в середині першого тайму відкрив Майкл Скотт. Попри три заміни у перерві, підопічні Алімова не змогли зачепитись за очки, а крапку в матчі поставив Самуель Унзельд.
Юнацька ліга УЄФА-2024/25
6 тур, 10 грудня
Шахтар - Баварія 0:2 (0:1)
Голи: 1:0 - Скотт, 38, 2:0 - Унзельд, 80
За підсумками шостого туру донецький клуб знаходиться на 10 місці у турнірній таблиці, маючи у своєму активі 10 очок.
Баварія розмістилась на 9 сходинці, маючи однакову із "гірниками" кількість залікових балів.