Динамо з дублями Пономаренка та Редушка знову розгромило 2 Корріку в Юнацькій лізі УЄФА

Сьогодні, 11 грудня, юнацька команда Динамо розгромила косовський 2 Корріку в матчі-відповіді 3-го раунду Шляху чемпіонів Юнацької ліги УЄФА.

Поєдинок завершився з рахунком 4:1.

Дублем відзначився у першому таймі 18-річний нападник киян Матвій Пономаренко. У другій половині дубль оформив 17-річний півзахисник Богдан Редушко.

Юнацька ліга УЄФА-2024/25

Шлях чемпіонів. Фінал

Матч-відповідь, 11 грудня

2 Корріку – Динамо 1:4 (0:2)

(перший матч 0:5)

Голи: 0:1 – 15 Пономаренко, 0:2 – 42 Пономаренко, 1:2 – 60 Шала, 1:3 – 68 Редушко, 1:4 – 81 Редушко

10 переможців третього раунду вийдуть до 1/16 фіналу турніру.

Нагадаємо, в попередньому раунді команда Ігоря Костюка пройшла словенський Марибор (4:2 за сумою двох матчів). 2 Корріку на шляху до третього раунду вибив албанський Біліс та ірландський Дублін.