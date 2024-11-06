Динамо U-19 перемогло Марибор та вийшло в наступний раунд Юнацької ліги УЄФА

Динамо U-19 перемогло однолітків зі словенського Марибора у виїзному матчі-відповіді 2-го раунду "Шляху чемпіонів" Юнацької ліги УЄФА-2024/25.

Матч завершився з рахунком 1:3. Оскільки в першому поєдинку була зафіксована нічия 1:1, команда Ігоря Костюка пробилася до третього раунду.

Динамо зробило гру наприкінці першого та в дебюті другого тайму. Богдан Редушка відкрив рахунок на 45+1 хвилині, а перерві Матвій Пономаренко оформив дубль за 4 хвилини.

Юнацька ліга УЄФА

2-й раунд "Шляху чемпіонів", матч-відповідь

Марибор U-19 – Шахтар U-19 1:3 (0:1)

Голи: 0:1 – Редушко 45+1, 0:2 – Пономаренко 46, 0:3 – Пономаренко 49, 1:3 – Корен 75

У наступному раунді молодіжка Динамо зіграє з переможцем пари 2 Корріку (Косово) – Дублін (Ірландія). Суперник киян визначиться вже сьогодні.