ЮКСА у завершальному матчі 12 туру Першої ліги мінімально поступилась Лівому берегу

Відбувся завершальний матч 12 туру Першої ліги України, в якому зустрічались ЮКСА та Лівий берег.

Поєдинок завершився мінімальною перемогою столичного клубу з рахунком 1:0.

Команди провели увесь матч на зустрічних курсах, а перемогу Лівому берегу, яка стала третьою поспіль, приніс гол Євгена Банади наприкінці основного часу.

Чемпіонат України з футболу – Перша ліга

12 тур, 20 жовтня

ЮКСА – Лівий берег 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Банада, 90

За підсумками гри кияни розмістились на 4 місці турнірної таблиці, набравши 22 очки, а ЮКСА посідає 11 позицію – 12 залікових балів.

Напередодні Інгулець та Чорноморець здобули чергові перемоги, завдяки чому закріпились у групі лідерів Першої ліги.