Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

ЮКСА у завершальному матчі 12 туру Першої ліги мінімально поступилась Лівому берегу

Володимир Максименко — 20 жовтня 2025, 16:00
ЮКСА у завершальному матчі 12 туру Першої ліги мінімально поступилась Лівому берегу

Відбувся завершальний матч 12 туру Першої ліги України, в якому зустрічались ЮКСА та Лівий берег.

Поєдинок завершився мінімальною перемогою столичного клубу з рахунком 1:0.

Команди провели увесь матч на зустрічних курсах, а перемогу Лівому берегу, яка стала третьою поспіль, приніс гол Євгена Банади наприкінці основного часу.

Чемпіонат України з футболу – Перша ліга
12 тур, 20 жовтня

ЮКСА – Лівий берег 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Банада, 90

За підсумками гри кияни розмістились на 4 місці турнірної таблиці, набравши 22 очки, а ЮКСА посідає 11 позицію – 12 залікових балів.

Напередодні Інгулець та Чорноморець здобули чергові перемоги, завдяки чому закріпились у групі лідерів Першої ліги.

Лівий берег Чемпіонат України, Перша ліга ФК ЮКСА

ФК ЮКСА

Чорноморець втратив бали у грі з Прикарпаттям, Лівий берег здолав Ворсклу в 11 турі Першої ліги
ЮКСА в гостях зіграє з Черніговом, Лівий берег прийматиме Ворсклу в 11 турі Першої ліги
Перша ліга. Чорноморець у меншості зіграв унічию з Вікторією, перемоги Металіста та Прикарпаття
Вікторія переграла ФК ЮКСА у 9 турі Першої ліги
Ворскла зіграла внічию з Вікторією, ЮКСА розписала мирову з Пробієм у 8 турі Першої ліги

Останні новини