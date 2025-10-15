Українська правда
Екстренер Шахтаря очолив польський клуб

Олександр Булава — 15 жовтня 2025, 21:03
Польський Відзев призначив на посаду головного тренера хорвата Ігоря Йовичевича.

Про це йдеться в повідомленні клубу.

Контракт розрахований до червня 2027 року. Фінансові деталі не розголошуються.

У штаб хорвата увійшли українці Юрій Беньо та Андрій Ханас, а також іспанець Хав’єр Лобо.

Останнім клубом Йовичевича був Лудогорець, який він покинув влітку. Під його керівництвом команда виграла чемпіонат, Кубок та Суперкубок Болгарії.

Зазначимо, що з 2014 по 2015 рік Йовичевич очолював Карпати, з 2020 по 2022 рік працював із Дніпром-1, а сезон-2022/23 провів на чолі Шахтаря, з яким став чемпіоном України.

Відзев невдало розпочав поточний сезон. Команда набрала тринадцять очок в одинадцяти турах танаразі посідає 11-те місце в Екстраклясі.

