Йовічевич після відходу з Лудогорця може знову очолити клуб УПЛ – журналіст назвав два варіанти

Екстренер донецького Шахтаря та Лудогорця Ігор Йовічевич незабаром може очолити один з клубів Української Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

За інформацією джерела, наразі існує дві версії щодо планів Йовічевича у майбутньому.

"Версія номер 1. Йовічевич пішов з Лудогорця через те, що є клуб, який активував його клаусулу. Це клуб зі Сходу. За моєю інформацією, це клуб з Еміратів. Є інформація, що Йовічевич, можливо, прямо зараз знаходиться там. Також є інформація, що сьогодні, 11 червня, у Відні має відбутися зустріч між головним інвестором та керівником Металіста 1925 Богданом Бойком та Йовічевичем", – розповів журналіст Михайло Співаковський.

Зазначимо, що раніше була інформація, що Металіст 1925 націлений запросити на посаду головного тренера іноземного фахівця не з УПЛ.

Нагадаємо, 9 червня Йовічевич покинув посаду головного тренера Лудогорця. Сторони достроково розірвали контракт за обопільною згодую.

51-річний хорватський фахівець очолював Лудогорець із вересня 2024 року. У сезоні 2024/25 він виграв із командою всі три внутрішні болгарські турніри: чемпіонат, кубок і суперкубок країни.