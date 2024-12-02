Літній новачок МЮ може дебютувати в матчі з Арсеналом в АПЛ

Літній новачок Манчестер Юнайтед Лені Йоро може дебютувати за манкуніанців у наступному матчі Англійської Прем'єр-ліги проти Арсенала, який відбудеться в середу, 4 грудня.

Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо з посиланням на слова головного тренера МЮ Рубена Аморіма.

"Ми повинні бути обережними. У нас було не так багато тренувань разом", – сказав португальський наставник Манчестер Юнайтед.

🚨 Leny Yoro, expected to be back with Man United squad against Arsenal! 🔙



Rúben Amorim: “We have to be careful. We haven't had many trainings together”. pic.twitter.com/qi4HIYzPFE — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 2, 2024

19-річний француз отримав травму в товариській грі проти Арсенала ще у серпні. У жовтні оборонець повернувся до індивідуальних тренувань після тримісячної реабілітації.

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Нагадаємо, Йоро перейшов у склад "червоних дияволів" із французького Лілля за 62 млн євро. Повідомлялося, що "мастифи" погрожували гравцю, щоб він перейшов у МЮ.