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Літній новачок МЮ може дебютувати в матчі з Арсеналом в АПЛ

Станіслав Лисак — 2 грудня 2024, 21:46
Літній новачок МЮ може дебютувати в матчі з Арсеналом в АПЛ
ФК Манчестер Юнайтед

Літній новачок Манчестер Юнайтед Лені Йоро може дебютувати за манкуніанців у наступному матчі Англійської Прем'єр-ліги проти Арсенала, який відбудеться в середу, 4 грудня.

Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо з посиланням на слова головного тренера МЮ Рубена Аморіма.

"Ми повинні бути обережними. У нас було не так багато тренувань разом", – сказав португальський наставник Манчестер Юнайтед.

19-річний француз отримав травму в товариській грі проти Арсенала ще у серпні. У жовтні оборонець повернувся до індивідуальних тренувань після тримісячної реабілітації.

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Нагадаємо, Йоро перейшов у склад "червоних дияволів" із французького Лілля за 62 млн євро. Повідомлялося, що "мастифи" погрожували гравцю, щоб він перейшов у МЮ.

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