Літній новачок МЮ може дебютувати в матчі з Арсеналом в АПЛ
ФК Манчестер Юнайтед
Літній новачок Манчестер Юнайтед Лені Йоро може дебютувати за манкуніанців у наступному матчі Англійської Прем'єр-ліги проти Арсенала, який відбудеться в середу, 4 грудня.
Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо з посиланням на слова головного тренера МЮ Рубена Аморіма.
"Ми повинні бути обережними. У нас було не так багато тренувань разом", – сказав португальський наставник Манчестер Юнайтед.
19-річний француз отримав травму в товариській грі проти Арсенала ще у серпні. У жовтні оборонець повернувся до індивідуальних тренувань після тримісячної реабілітації.
Нагадаємо, Йоро перейшов у склад "червоних дияволів" із французького Лілля за 62 млн євро. Повідомлялося, що "мастифи" погрожували гравцю, щоб він перейшов у МЮ.