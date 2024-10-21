У сезоні ще не грав: 62-мільйонний новачок Манчестер Юнайтед відновився від травми

Захисник Манчестер Юнайтед Лені Йоро відновився від травми, яку він отримав на передсезонному зборі команди.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

18-річний француз отримав травму в товариській грі проти Арсенала ще у серпні. Наразі оборонець повернувся до індивідуальних тренувань після тримісячної реабілітації та незабаром зможе дебютувати за "червоних дияволів".

🚨 Manchester United defender Leny Yoro has just returned to individual training after his long injury.



His comeback’s now closer. 🔙🔜 pic.twitter.com/gNg1DNhosm — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 21, 2024

Нагадаємо, Йоро перейшов у склад "червоних дияволів" із французького Лілля за 62 млн євро. Повідомлялося, що "мастифи" погрожували гравцю, щоб він перейшов у МЮ.