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Аморім вважає 19-річного захисника одним з найцікавіших гравців МЮ

Микола Дендак — 13 листопада 2024, 11:50
Аморім вважає 19-річного захисника одним з найцікавіших гравців МЮ
Лені Йоро
Getty Images

Новий головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім вважає 19-річного французького захисника Лені Йоро одним з найцікавіших гравців у довгостроковому проєкті для команди.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За його інформацією, що клуб, що наставник вважає його талантом покоління. Зауважимо, що Йоро перейшов у МЮ ще влітку 2024 року, проте досі не зміг дебютувати за команду через травму.

Напередодні гравець таки відновився від пошкодження після тримісячної реабілітації та незабаром зможе дебютувати за "червоних дияволів".

Нагадаємо, 1 листопада Манчестер Юнайтед оголосив про призначення на посаду головного тренера команди Аморіма.

Угода з 39-річним фахівцем розрахована до літа 2027 року з опцією продовження ще на рік. Португалець приступив до виконання своїх обов’язків у новому клубі 11 листопада.

Манчестер Юнайтед Рубен Аморім Лені Йоро

Лені Йоро

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