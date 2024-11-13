Аморім вважає 19-річного захисника одним з найцікавіших гравців МЮ
Новий головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім вважає 19-річного французького захисника Лені Йоро одним з найцікавіших гравців у довгостроковому проєкті для команди.
Про це повідомляє Фабріціо Романо.
За його інформацією, що клуб, що наставник вважає його талантом покоління. Зауважимо, що Йоро перейшов у МЮ ще влітку 2024 року, проте досі не зміг дебютувати за команду через травму.
Напередодні гравець таки відновився від пошкодження після тримісячної реабілітації та незабаром зможе дебютувати за "червоних дияволів".
Нагадаємо, 1 листопада Манчестер Юнайтед оголосив про призначення на посаду головного тренера команди Аморіма.
Угода з 39-річним фахівцем розрахована до літа 2027 року з опцією продовження ще на рік. Португалець приступив до виконання своїх обов’язків у новому клубі 11 листопада.