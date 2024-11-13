Аморім вважає 19-річного захисника одним з найцікавіших гравців МЮ

Новий головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім вважає 19-річного французького захисника Лені Йоро одним з найцікавіших гравців у довгостроковому проєкті для команди.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За його інформацією, що клуб, що наставник вважає його талантом покоління. Зауважимо, що Йоро перейшов у МЮ ще влітку 2024 року, проте досі не зміг дебютувати за команду через травму.

Напередодні гравець таки відновився від пошкодження після тримісячної реабілітації та незабаром зможе дебютувати за "червоних дияволів".

🔴🇫🇷 Ruben Amorim and his staff consider Leny Yoro one of the most interesting players to develop for Man United's long term project.



He's considered a generational talent by the club and Amorim with his staff fully agree on that.



Yoro's full recovery is also at final stages. pic.twitter.com/Yvl8t75Voz — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 13, 2024

Нагадаємо, 1 листопада Манчестер Юнайтед оголосив про призначення на посаду головного тренера команди Аморіма.

Угода з 39-річним фахівцем розрахована до літа 2027 року з опцією продовження ще на рік. Португалець приступив до виконання своїх обов’язків у новому клубі 11 листопада.