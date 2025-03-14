Український євровікенд: Ярмолюк проти Забарного, Зінченко проти Челсі

Багато хто з них уже наступного тижня зіграє проти збірної Бельгії, але найближчим часом на цих гравців чекають матчі в топ-чемпіонатах. "Чемпіон" розповідає про найближчі поєдинки за участю українських футболістів та оцінює їхні шанси на гру. Крім того, читач зможе дізнатися, де й коли можна переглянути ці матчі.

Дженоа – Лечче

📅 14 березня, 21:45 | 📺 MEGOGO

Руслан Малиновський минулого тижня вперше за пів року зіграв в офіційному матчі. Це, звісно, приємно, але Патрік Вієйра обмежився для українського півзахисника лише 15 хвилинами, а в попередніх трьох турах він узагалі не виходив на поле. Цікаво буде спостерігати, чи збільшиться кредит довіри до Руслана. Адже в Дженоа він переходив за ігровою практикою, а сидіти на лаві міг і в Марселі.

Найближчий суперник Дженоа – еталонна команда в стилі катеначчо. До гри з Міланом (колективом зовсім іншого рівня) Лечче двічі зіграв 0:0 і двічі 0:1. Чи зможе команда Малиновського подолати цей захист? І який буде його внесок?

Евертон – Вест Гем

📅 15 березня, 17:00 | 📺 Setanta Sports

Віталій Миколенко має вийти у стартовому складі Евертона. Команда Моєса після його призначення одразу вирішила питання збереження прописки в АПЛ, здобувши три перемоги поспіль. Хоча позиція в таблиці ще низька, відрив від зони вильоту складає 16 очок – так само, як і у Вест Гема.

Віталій Миколенко Getty Images

Побачимо, як український фулбек працюватиме на фланзі, і що проти нього вигадуватиме команда, яка нещодавно запросила Грема Поттера.

Борнмут – Брентфорд

📅 15 березня, 19:30 | 📺 Setanta Sports

Цього разу українська дуель відбудеться в матчі двох схожих клубів. Борнмут та Брентфорд – команди, які довго не грали навіть у другому дивізіоні, а тепер вирішують серйозні завдання.

Ілля Забарний відбув дискваліфікацію й готовий зміцнювати оборону "вишеньок". Його повернення важливе: за три матчі без українця Борнмут пропустив п’ять голів. Брентфорд у попередньому турі залишив Ярмолюка в запасі, але загалом Єгор отримує ігровий час регулярно. Тож маємо хороші шанси побачити дуель українців.

Вільярреал – Реал Мадрид

📅 15 березня, 19:30 | 📺 MEGOGO

Після важкого матчу Ліги чемпіонів Реал проведе непросту гру в Ла Лізі. Чи отримає Куртуа відпочинок, як тиждень тому? Якщо так, у воротах знову з’явиться Лунін.

Також цікаво, як розвивається конкуренція між голкіперами, адже вони, ймовірно, полетять до збірної одним літаком… У будь-якому разі гра з Вільярреалом буде випробуванням для будь-якого воротаря.

Торіно – Емполі

📅 15 березня, 21:45 | 📺 MEGOGO

Віктор Коваленко після піврічної паузи знайшов собі команду. І хоча це клуб Серії А, а сам Емполі добре йому знайомий, на цьому переваги закінчуються.

Емполі перебуває в зоні вильоту й мусить чіплятися за кожен шанс, щоб піднятися хоча б на 17-те місце. Торіно – не найкращий суперник для цієї боротьби: у п’яти останніх домашніх матчах команда не програвала, навіть проти Ювентуса та Мілана. Подивимося, чи отримає Коваленко більше, ніж короткий вихід на заміну.

Жирона – Валенсія

📅 15 березня, 22:00 | 📺 MEGOGO

Віктор Циганков набрав чудову форму перед збірною. Гол, асист, зароблений пенальті – усе це його заслуги останніх матчів. Але каталонці переживають кризу: за вісім турів Жирона здобула лише п’ять очок.

Віктор Циганков Getty Images

Найближчий матч має надзвичайне значення. Відрив від зони вильоту та від тієї ж Валенсії швидко скорочується, і Жироні конче потрібні перемоги.

Арсенал – Челсі

📅 16 березня, 15:30 | 📺 Setanta Sports

Українська дуель могла бути більш статусною, якби не дискваліфікація Мудрика. У Зінченка також проблеми з ігровою практикою цього сезону, але в останньому матчі він вийшов на поле й навіть забив.

Чи стане це приводом для Артети дати йому шанс в АПЛ? Важко сказати, адже за весь 2025 рік у чемпіонаті Англії Олександр ще не відіграв повних 90 хвилин.

Рома – Кальярі

📅 16 березня, 17:00 | 📺 MEGOGO

На Рому після вильоту з Ліги Європи чекає новий важливий матч у Серії А. Команда набрала чудову форму, вигравши п’ять останніх поєдинків у чемпіонаті.

Кальярі, який очолює легендарний Клаудіо Раньєрі, зараз на 14-му місці й не виглядає серйозним суперником. Тож можна очікувати на перемогу Роми та голи українського форварда.