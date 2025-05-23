Польський клуб хоче продовжити оренду півзахисника Динамо

Лехія Гданськ зацікавлена у збереженні хавбека київського Динамо Антона Царенка.

Про це розповів спортивний директор клубу Якуб Ходоровскі у коментарі Kanal Sportowy.

"Наша пропозиція комплексна, і ми ведемо переговори з Динамо. Сподіваємося, що Антон залишиться з нами", – розповів Ходоровскі.

Царенко має повернутися до складу Динамо після завершення офіційного терміну оренди. На українця розраховує Олександр Шовковський і після зборів ухвалить рішення про майбутнє гравця.

Як відомо, у складі Лехії грають п'ять українських футболістів: воротар Богдан Сарнавський, півзахисники Іван Желізко, Антон Царенко та Максим Хлань, а також нападник Богдан В'юнник.

У поточному сезоні в активі команди 37 очок та 14 місце.