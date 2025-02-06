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Визначився календар матчів молодіжної збірної України у відборі на Євро-2027

Олексій Мурзак — 6 лютого 2025, 20:46
Визначився календар матчів молодіжної збірної України у відборі на Євро-2027
УАФ

Став відомий календар матчів молодіжної збірної України U-21 у кваліфікаційному турнірі чемпіонату Європи 2027 року.

Про це повідомляє Українська асоціація футболу.

Розпочне відбір команда Руслана Ротаня матчем против Литви, а завершить поєдинком проти Хорватії.

Нагадаємо, що за результатами жеребкування "синьо-жовті" потрапили до групи H, де їхніми суперниками будуть команди Хорватії, Угорщини, Туреччини та Литви.

Календар матчів збірної України U-21

  • 05.09.2025. Литва – Україна
  • 09.09.2025. Литва – Угорщина
  • 09.09.2025. Туреччина – Хорватія
  • 10.10.2025. Україна – Угорщина
  • 10.10.2025. Туреччина – Литва
  • 14.10.2025. Хорватія – Україна
  • 14.10.2025. Угорщина – Туреччина
  • 13.11.2025. Хорватія – Литва
  • 14.11.2025. Туреччина – Україна
  • 18.11.2025. Литва – Туреччина
  • 18.11.2025. Угорщина – Хорватія
  • 27.03.2026. Україна – Литва
  • 31.03.2026. Угорщина – Україна
  • 31.03.2026. Хорватія – Туреччина
  • 26.09.2026. Україна – Туреччина
  • 26.09.2026. Хорватія – Угорщина
  • 01.10.2026. Угорщина – Литва
  • 02.10.2026. Україна – Хорватія
  • 06.10.2026. Туреччина – Угорщина
  • 06.10.2026. Литва – Хорватія

Євро-2027 (U-21) планують провести на чотирьох стадіонах Албанії (Тирана, Шкодер, Ельбасан, Рогожина) та чотирьох – в Сербії (Нові Сад, Лозниця, Лесковац, Заєчар). Матч-відкриття пройде в Сербії, фінал – в Албанії. Додамо, що за підсумками Євро-2027 (U-21) визначаться учасники Олімпіади-2028 від зони УЄФА.

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