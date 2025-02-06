Визначився календар матчів молодіжної збірної України у відборі на Євро-2027

Став відомий календар матчів молодіжної збірної України U-21 у кваліфікаційному турнірі чемпіонату Європи 2027 року.

Про це повідомляє Українська асоціація футболу.

Розпочне відбір команда Руслана Ротаня матчем против Литви, а завершить поєдинком проти Хорватії.

Нагадаємо, що за результатами жеребкування "синьо-жовті" потрапили до групи H, де їхніми суперниками будуть команди Хорватії, Угорщини, Туреччини та Литви.

Календар матчів збірної України U-21

05.09.2025. Литва – Україна

09.09.2025. Литва – Угорщина

09.09.2025. Туреччина – Хорватія

10.10.2025. Україна – Угорщина

10.10.2025. Туреччина – Литва

14.10.2025. Хорватія – Україна

14.10.2025. Угорщина – Туреччина

13.11.2025. Хорватія – Литва

14.11.2025. Туреччина – Україна

18.11.2025. Литва – Туреччина

18.11.2025. Угорщина – Хорватія

27.03.2026. Україна – Литва

31.03.2026. Угорщина – Україна

31.03.2026. Хорватія – Туреччина

26.09.2026. Україна – Туреччина

26.09.2026. Хорватія – Угорщина

01.10.2026. Угорщина – Литва

02.10.2026. Україна – Хорватія

06.10.2026. Туреччина – Угорщина

06.10.2026. Литва – Хорватія

Євро-2027 (U-21) планують провести на чотирьох стадіонах Албанії (Тирана, Шкодер, Ельбасан, Рогожина) та чотирьох – в Сербії (Нові Сад, Лозниця, Лесковац, Заєчар). Матч-відкриття пройде в Сербії, фінал – в Албанії. Додамо, що за підсумками Євро-2027 (U-21) визначаться учасники Олімпіади-2028 від зони УЄФА.