Визначився календар матчів молодіжної збірної України у відборі на Євро-2027
УАФ
Став відомий календар матчів молодіжної збірної України U-21 у кваліфікаційному турнірі чемпіонату Європи 2027 року.
Про це повідомляє Українська асоціація футболу.
Розпочне відбір команда Руслана Ротаня матчем против Литви, а завершить поєдинком проти Хорватії.
Нагадаємо, що за результатами жеребкування "синьо-жовті" потрапили до групи H, де їхніми суперниками будуть команди Хорватії, Угорщини, Туреччини та Литви.
Календар матчів збірної України U-21
- 05.09.2025. Литва – Україна
- 09.09.2025. Литва – Угорщина
- 09.09.2025. Туреччина – Хорватія
- 10.10.2025. Україна – Угорщина
- 10.10.2025. Туреччина – Литва
- 14.10.2025. Хорватія – Україна
- 14.10.2025. Угорщина – Туреччина
- 13.11.2025. Хорватія – Литва
- 14.11.2025. Туреччина – Україна
- 18.11.2025. Литва – Туреччина
- 18.11.2025. Угорщина – Хорватія
- 27.03.2026. Україна – Литва
- 31.03.2026. Угорщина – Україна
- 31.03.2026. Хорватія – Туреччина
- 26.09.2026. Україна – Туреччина
- 26.09.2026. Хорватія – Угорщина
- 01.10.2026. Угорщина – Литва
- 02.10.2026. Україна – Хорватія
- 06.10.2026. Туреччина – Угорщина
- 06.10.2026. Литва – Хорватія
Євро-2027 (U-21) планують провести на чотирьох стадіонах Албанії (Тирана, Шкодер, Ельбасан, Рогожина) та чотирьох – в Сербії (Нові Сад, Лозниця, Лесковац, Заєчар). Матч-відкриття пройде в Сербії, фінал – в Албанії. Додамо, що за підсумками Євро-2027 (U-21) визначаться учасники Олімпіади-2028 від зони УЄФА.