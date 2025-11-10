Команди приблизно одного рівня: Михайленко – про готовність збірної України U-19 до відбору на ЧЄ-2026
Головний тренер юнацької збірної України Дмитро Михайленко розповів про готовність команди до кваліфікаційного раунду Євро-2026 (U-19), наголосивши, що головна мета – пробитися до наступного раунду відбору.
Про це він сказав у коментарі Українській асоціації футболу.
"Усі хлопці прагнуть виступити якнайкраще. Що стосується кадрового потенціалу, то практично всі, кого ми хотіли бачити, – у складі. Тільки Артем Степанов був викликаний до молодіжної збірної, оскільки зараз він потрібніший там, а Богдан Оличенко зазнав травми, тому ми терміново шукаємо йому заміну", – зазначив він.
Також Михайленко розповів про опонентів в групі.
"Інформації про суперників у тренерського штабу достатньо. У нас у групі всі команди приблизно одного рівня. Ми фаворити? На папері, можливо, так і виглядає, але хто чого вартий, покажуть тільки самі поєдинки. Футбол вирівнюється. Якщо раніше зі збірними різних вікових категорій ми проходили деяких суперників відносно легко, то зараз багато що змінилося, конкуренція зросла.
Наша мета пробитися до наступного раунду відбору чемпіонату Європи. А з якого місця, це не так важливо", – наголосив фахівець.
Уже за два дні юнацька збірна України U-19 розпочне виступи у кваліфікаційному раунді Євро-2026. Суперниками "синьо-жовтих" на цій стадії змагань будуть команди Албанії, Чорногорії та Словаччини.