Команди приблизно одного рівня: Михайленко – про готовність збірної України U-19 до відбору на ЧЄ-2026

Головний тренер юнацької збірної України Дмитро Михайленко розповів про готовність команди до кваліфікаційного раунду Євро-2026 (U-19), наголосивши, що головна мета – пробитися до наступного раунду відбору.

Про це він сказав у коментарі Українській асоціації футболу.

Також Михайленко розповів про опонентів в групі.

"Інформації про суперників у тренерського штабу достатньо. У нас у групі всі команди приблизно одного рівня. Ми фаворити? На папері, можливо, так і виглядає, але хто чого вартий, покажуть тільки самі поєдинки. Футбол вирівнюється. Якщо раніше зі збірними різних вікових категорій ми проходили деяких суперників відносно легко, то зараз багато що змінилося, конкуренція зросла.

Наша мета пробитися до наступного раунду відбору чемпіонату Європи. А з якого місця, це не так важливо", – наголосив фахівець.