Визначилися локації та час матчів збірної України U-17 у кваліфікаційному раунді Євро-2025

Визначилися локації й час початку матчів кваліфікаційного раунду Євро-2025 за участю збірної України U-17.

Про це повідомляє Українська асоціація футболу.

Нагадаємо, у результаті жеребкування "синьо-жовті" потрапили до групи 4, де їх суперниками стали Бельгія, Косово та Казахстан.

Господарем кваліфікаційного турніру буде Бельгія. Поєдинки квартету проходитимуть 9–15 жовтня на аренах Генка, Льєжа та Ейпена.

Календар юнацької збірної України:

09.10.2024. Косово – Україна (Генк, 15:00)

12.10.2024. Україна – Казахстан (Ейпен, 15:00)

15.10.2024. Україна – Бельгія (Генк, 16:00)