Один з найкращих бомбардирів УПЛ відновив футбольну кар'єру
Євген Селезньов
ФК Минай
39-річний ексфорвард збірної України Євген Селезньов став гравцем медіафутбольного клубу Армат з Дніпра.
Про це повідомляє пресслужба команди.
"Легенда повертається у футбол! Підтримуйте нашу команду та слідкуйте за новими перемогами з Євгеном Селезньовим на полі", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, нападник завершив професійну кар'єру у травні 2023 року. Останнім його професійним клубом був закарпатський Минай. Також він пограв за Дніпро, Шахтар, Малагу, Карабюкспор, Акхісарспор і Бурсаспор та Колос.
Форвард є третім найкращим бомбардиром в історії чемпіонату України. На його рахунку 117 голів. Другим йде Сергій Ребров (123), а рекорд належить Максиму Шацьких – 124.