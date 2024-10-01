Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Один з найкращих бомбардирів УПЛ відновив футбольну кар'єру

Олександр Булава — 1 жовтня, 19:10
Один з найкращих бомбардирів УПЛ відновив футбольну кар'єру
Євген Селезньов
ФК Минай

39-річний ексфорвард збірної України Євген Селезньов став гравцем медіафутбольного клубу Армат з Дніпра.

Про це повідомляє пресслужба команди.

"Легенда повертається у футбол! Підтримуйте нашу команду та слідкуйте за новими перемогами з Євгеном Селезньовим на полі", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, нападник завершив професійну кар'єру у травні 2023 року. Останнім його професійним клубом був закарпатський Минай. Також він пограв за Дніпро, Шахтар, Малагу, Карабюкспор, Акхісарспор і Бурсаспор та Колос.

Форвард є третім найкращим бомбардиром в історії чемпіонату України. На його рахунку 117 голів. Другим йде Сергій Ребров (123), а рекорд належить Максиму Шацьких – 124.

Євген Селезньов

Євген Селезньов

Клуб Сергія Реброва: від Шацьких до Ярмоленка
Максимов: Знайдемо сім гравців, щоб розпочати офіційний матч
Селезньов може стати спортивним директором Дніпра-1
Мілевський та Селезньов зіграли в футбол із військовими на фронті
Селезньов - про критику збірної: "Вийдіть і самі спробуйте"

Останні новини