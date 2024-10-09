Селезньов може отримати роботу в клубі Першої ліги, який рветься в УПЛ

Колишній нападник Шахтаря, Дніпра, Миная й збірної України Євген Селезньов може стати спортивним директором ФК ЮКСА, який грає в Першій лізі.

Про це повідомляє портал UA-Футбол.

"Першого жовтня Селезньов став гравцем медіафутбольного клубу Армат з Дніпра. А вже 5-го числа був помічений на матчі першої ліги ЮКСА – Кудрівка (3:4). Гру 10-го туру Селезньов переглядав в компанії президента ФК ЮКСА Сергія Лесніка. І, судячи з усього, зустріч була не випадковою.

За нашою інформацією, футбольна легенда та керівник обговорювали можливі варіанти співпраці. Серед вільних вакансій в ФК ЮКСА, за неофіційною інформацією, – посада спортивного директора, про яку мріяв в період роботи в Дніпрі-1 Селезньов. Але через ряд обставин так її й не отримав".

ЮКСА пілся 9 зіграних турів йде на другому місці в турнірній таблиці Групи Б в Першій лізі.

Селезньов завершив професійну кар'єру у травні 2023 року. Останнім його професійним клубом був закарпатський Минай. Також він пограв за Дніпро, Шахтар, Малагу, Карабюкспор, Акхісарспор і Бурсаспор та Колос.

Форвард є третім найкращим бомбардиром в історії чемпіонату України. На його рахунку 117 голів. Другим йде Сергій Ребров (123), а рекорд належить Максиму Шацьких – 124.