🥇 Дементьєв став чемпіоном Паралімпіади-2024 з велошосе

На Паралімпійських іграх 2024, що проходять у французькому Парижі, українець Єгор Дементьєв здобув золоту медаль у велошосе.

Українець показав результат 2:18,59 секунд.

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Нагадаємо, для нього це вже друга медаль на Паралімпіаді-2024. Раніше він здобув срібну медаль Паралімпійських ігор 2024 на велотреку.

Нагадаємо, на Іграх-2024 Україна представлена складом зі 140 атлетів, що виступлять у 17 видах спорту. Наразі наші спортсмени посідають 7 місце у медальному заліку, здобувши 64 медалі: 16 золотих, 21 срібну та 27 бронзових.