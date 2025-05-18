Ярмолюк вийде в основі Брентфорда на матч проти Фулгема

Український півзахисник Брентфорда Єгор Ярмолюк потрапив у основний склад команди Томаса Франка на матч 37 туру АПЛ проти Фулгема.

Про це повідомляє пресслужба елітного дивізіону чемпіонату Англії, яка опублікувала стартові склади обох команд на матч.

Стартові склади:

Брентфорд: Флеккен, Льюїс-Поттер, ван дер Берг, Коллінз, Майоде, Норгор, Ярмолюк, Шаде, Дамсгор, Мбеумо, Вісса

Фулгем: Лено, Робінсон, Бассі, Андерсен, Тете, Лукіч, Берге, Айвобі, Сміт Роу, Траоре, Хіменес

Матч Брентфорд – Фулгем відбудеться в неділю, 18 травня, початок поєдинку – о 17:00 за київським часом.

Раніше Віталій Миколенко вийшов у основі Евертона на матч із Саутгемптоном і допоміг своїй команді здобути перемогу з рахунком 2:0.