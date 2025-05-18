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Ярмолюк вийде в основі Брентфорда на матч проти Фулгема

Олег Дідух — 18 травня 2025, 16:16
Ярмолюк вийде в основі Брентфорда на матч проти Фулгема
Єгор Ярмолюк
Getty Images

Український півзахисник Брентфорда Єгор Ярмолюк потрапив у основний склад команди Томаса Франка на матч 37 туру АПЛ проти Фулгема.

Про це повідомляє пресслужба елітного дивізіону чемпіонату Англії, яка опублікувала стартові склади обох команд на матч.

Стартові склади:

Брентфорд: Флеккен, Льюїс-Поттер, ван дер Берг, Коллінз, Майоде, Норгор, Ярмолюк, Шаде, Дамсгор, Мбеумо, Вісса

Фулгем: Лено, Робінсон, Бассі, Андерсен, Тете, Лукіч, Берге, Айвобі, Сміт Роу, Траоре, Хіменес

Матч Брентфорд – Фулгем відбудеться в неділю, 18 травня, початок поєдинку – о 17:00 за київським часом.

Раніше Віталій Миколенко вийшов у основі Евертона на матч із Саутгемптоном і допоміг своїй команді здобути перемогу з рахунком 2:0.

Чемпіонат Англії, АПЛ Брентфорд Фулгем Єгор Ярмолюк

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