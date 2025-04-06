Ярмолюк зіграє з перших хвилин в матчі Брентфорда проти Челсі

Півзахисник збірної України Єгор Ярмолюк вийде в основному складі Брентфорда на матч з Челсі в межах 31 туру Англійської Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє пресслужба "бджіл".

Для українця це другий поспіль "старт" у складі команди після дебюту за національну збірну під час матчів плейоф Ліги націй проти Бельгії.

Your Bees to take on Chelsea 🐝 pic.twitter.com/i8C4OSFxZr — Brentford FC (@BrentfordFC) April 6, 2025

Загалом на рахунку Ярмолюка 27 матчів за Брентфорд у сезоні-2024/25 (8 у старті), в яких він не відзначився результативними діями.

Стартовий свисток матчу Брентфорд – Челсі пролунає о 16:00 за київським часом.

Напередодні Евертон Віталія Миколенка відібрав очки в Арсенала, а Борнмут Іллі Забарного зіграв унічию з Вест Гемом.