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Ярмолюк зіграє з перших хвилин в матчі Брентфорда проти Челсі

Володимир Максименко — 6 квітня 2025, 15:06
Ярмолюк зіграє з перших хвилин в матчі Брентфорда проти Челсі
Єгор Ярмолюк
УАФ

Півзахисник збірної України Єгор Ярмолюк вийде в основному складі Брентфорда на матч з Челсі в межах 31 туру Англійської Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє пресслужба "бджіл".

Для українця це другий поспіль "старт" у складі команди після дебюту за національну збірну під час матчів плейоф Ліги націй проти Бельгії.

Загалом на рахунку Ярмолюка 27 матчів за Брентфорд у сезоні-2024/25 (8 у старті), в яких він не відзначився результативними діями.

Стартовий свисток матчу Брентфорд – Челсі пролунає о 16:00 за київським часом.

Напередодні Евертон Віталія Миколенка відібрав очки в Арсенала, а Борнмут Іллі Забарного зіграв унічию з Вест Гемом.

Чемпіонат Англії, АПЛ Брентфорд Челсі Єгор Ярмолюк

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