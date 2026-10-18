Ярмолюк публічно вибачився за червону картку у матчі проти Ліверпуля

Український півзахисник Брентфорда Єгор Ярмолюк попросив вибачення перед командою, клубом та вболівальниками за свої дії у матчі 7-го туру Англійської Прем'єр-ліги, які призвели до вилучення у першому таймі.

Відповідну заяву він зробив у своєму Інстаграмі.

"Хочу щиро вибачитися перед моїми партнерами по команді, тренером та нашими вболівальниками. Я відчуваю величезну відповідальність за сьогоднішню поразку і знаю, що повинен відповісти за свої дії".

Футболіст зазначив, що йому дійсно шкода, пообіцявши зробити висновки з цієї ситуації.

"Мені справді шкода, що я дозволив емоціям узяти гору і в результаті отримав червону картку. Я завжди викладаюся на 100% на полі заради своєї команди. Обiцяю винести урок із цієї ситуації, проаналізувати свою реакцію та зробити правильні висновки".

Нагадаємо, що під час поєдинку, а конкретно на 8-й компенсованій арбітром хвилині до першого тайму за рахунку 1:0 на користь "бджіл", Ярмолюк отримав червону картку за те, що вдарив головою суперника під час розіграшу штрафного.

Зрештою підопічні Кійта Ендрюса не змогли втримати перемогу та поступилися з рахунком 1:2.

Додамо, що українець став гравцем "бджіл" влітку 2023 року, відколи перейшов з Дніпра-1. З того часу 22-річний хавбек провів у складі першої команди клубу 117 матчів та записав до свого активу 2 голи та 4 результативні передачі.

Напередодні Ярмолюк відзначився своїм другим забитим м'ячем у складі англійського клубу. До цього стало відомо, що українець претендував на звання найкращого гравця вересня у Брентфорді.