Знаємо їхні сильні якості: Ярмоленко – про матч з Крістал Пелес

Півзахисник Динамо Андрій Ярмоленко прокоментував майбутній поєдинок основного етапу Ліги конференцій проти англійського Крістал Пелес.

Цитує гравця пресслужба клубу.

"Ми знаємо, проти кого будемо грати. Звичайно, Крістал Пелес показує якісну й агресивну гру. Ми дивилися дуже багато матчів за участю суперника. Знаємо їхні сильні якості. Але в першу чергу нам потрібно думати про свою гру, у нас є свої стиль та завдання. Тому я впевнений, що гравці, які вийдуть завтра на поле, віддадуть усі сили, щоб досягти позитивного результату", – сказав він.

Також Ярмоленко відповів на запитання про досвід матчів проти Пелес, коли він виступав за Вест Гем.

"Це все досвід, який я отримав за весь період моєї кар’єри. Досвід допомагає кожній людині в її житті, це стосується не лише спорту. Сподіваюся, мій досвід допоможе мені добре зіграти завтра. Не хочу загадувати наперед, зможу відповісти на ваше запитання після завершення гри. Тим паче я не знаю, чи буду грати – це вирішувати головному тренеру. Але можу сказати одне: кожен футболіст повинен думати про свою гру, прагнути показувати свої найсильніші якості, але при цьому також думати про командну гру та робити все заради перемоги твоєї команди", – розповів Ярмоленко.

Поєдинок Динамо – Крістал Пелес відбудеться 2 жовтня о 19:45 за київським часом. Текстова трансляція матчу першого туру Ліги конференцій буде доступна на нашому сайті.