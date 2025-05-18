Найважче чемпіонство, – Ярмоленко оцінив перемогу Динамо в чемпіонаті України

Лідер київського Динамо Андрій Ярмоленко поділився емоціями від перемоги команди у чемпіонаті України в сезоні-2024/25.

Ветеран поспілкувався з Футбол 360.

"Я хочу привітати наших вболівальників, усю команду, президента та персонал із чемпіонством. Ми весь рік важко працювали та нарешті повернули трофей до Києва.



Для мене найочікуваніше та найважче чемпіонство. Можна дуже багато епітетів сказав щодо цієї перемоги. Коли стаєш старшим, то більше цінуєш класні моменти – це один з них.



Пенальті? Ми на полі вже вирішували хто буде бити. Я взяв на себе відповідальність – дякую команді, що довірили. Добре, що не підвів", – розповів Ярмоленко.