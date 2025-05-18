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Найважче чемпіонство, – Ярмоленко оцінив перемогу Динамо в чемпіонаті України

Володимир Максименко — 18 травня 2025, 19:40
Найважче чемпіонство, – Ярмоленко оцінив перемогу Динамо в чемпіонаті України
Андрій Ярмоленко
ФК Динамо

Лідер київського Динамо Андрій Ярмоленко поділився емоціями від перемоги команди у чемпіонаті України в сезоні-2024/25.

Ветеран поспілкувався з Футбол 360.

"Я хочу привітати наших вболівальників, усю команду, президента та персонал із чемпіонством. Ми весь рік важко працювали та нарешті повернули трофей до Києва.

Для мене найочікуваніше та найважче чемпіонство. Можна дуже багато епітетів сказав щодо цієї перемоги. Коли стаєш старшим, то більше цінуєш класні моменти – це один з них.

Пенальті? Ми на полі вже вирішували хто буде бити. Я взяв на себе відповідальність – дякую команді, що довірили. Добре, що не підвів", – розповів Ярмоленко.

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Востаннє Динамо ставало чемпіоном України у сезоні-2020/21. Цікаво, що вперше у своїй історії кияни не змогли виграти Кубок країни у переможній кампанії.

Разом із перемогами у чемпіонатах СРСР, загалом "біло-сині" мають 30 звитяг – це дає змогу додати до емблеми третю зірку.

Зазначимо, що завдяки цьому голу Ярмоленко став найкращим бомбардиром киян в межах чемпіонатів України.

Динамо Київ Чемпіонат України, УПЛ Андрій Ярмоленко

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