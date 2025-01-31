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Ярмоленко – про матч з РФШ: Футболу було мало

Володимир Максименко — 31 січня 2025, 00:55
Ярмоленко прокоментував перемогу над РФШ в Лізі Європи
Андрій Ярмоленко
ФК Динамо

Вінгер київського Динамо Андрій Ярмоленко прокоментував перемогу команди над РФШ в матчі восьмого туру Ліги Європи.

Гравець поспілкувався із журналістами в етері MEGOGO.

"Футболу сьогодні було мало, ви самі бачили стан газону. Грати у якісь конструктивний футбол було дуже важко. Добре, що перемогли, але розуміємо, що повністю провалили Лігу Європи, треба було реабілітуватись перед вболівальниками.

Попросив заміну? Все добре, просто віддав усі сили, а на лаві для запасних були ті, хто може бути більш корисним.

Було дуже багато роз'їздів, ми завжди говорили, що важко відновлюватись. Сьогодні треба було довести, що ці результати – випадковість, а не наш справжній рівень.

Якби ми не взяли очки із Галатасараєм та програли тут – нас вболівальники би не зрозуміли. Президент перед матчами казав, що на кону честь клубу", – розповів Ярмоленко.

Зазначимо, що ця перемога дозволила команді залишити останнє місце турнірній таблиці Ліги Європи та фінішувати на 34 сходинці із 4 заліковими балами.

Раніше підсумки матчу підбив головний тренер киян Олександр Шовковський.

Динамо Київ Андрій Ярмоленко РФШ Ліга Європи-2024/25

Андрій Ярмоленко

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