Ярмоленко – про матч з РФШ: Футболу було мало

Вінгер київського Динамо Андрій Ярмоленко прокоментував перемогу команди над РФШ в матчі восьмого туру Ліги Європи.

Гравець поспілкувався із журналістами в етері MEGOGO.

"Футболу сьогодні було мало, ви самі бачили стан газону. Грати у якісь конструктивний футбол було дуже важко. Добре, що перемогли, але розуміємо, що повністю провалили Лігу Європи, треба було реабілітуватись перед вболівальниками.

Попросив заміну? Все добре, просто віддав усі сили, а на лаві для запасних були ті, хто може бути більш корисним.

Було дуже багато роз'їздів, ми завжди говорили, що важко відновлюватись. Сьогодні треба було довести, що ці результати – випадковість, а не наш справжній рівень.

Якби ми не взяли очки із Галатасараєм та програли тут – нас вболівальники би не зрозуміли. Президент перед матчами казав, що на кону честь клубу", – розповів Ярмоленко.