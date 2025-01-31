Поле не відповідає рівню міжнародних матчів: Шовковський прокоментував перемогу Динамо над РФШ
Головний тренер київського Динамо Олександр Шовковський прокоментував перемогу над РФШ в межах восьмого туру Ліги Європи.
Фахівець дав коментар післяматчевій студії MEGOGO.
"Сьогодні ми грали проти дуже організованої команди яка щільно грає в обороні. Окрім того, нам потрібно було боротись із якістю газону. Його нещодавно змінили, але він не відповідає рівню міжнародних матчів.
Заміни? Ви бачили наш заявковий лист? У нас в команді було чотири молодих гравців, двоє з яких взагалі зіграли лише п'ять хвилин проти Галатасарая.
Ми розуміли, що буде непросто, але треба було робити заміни з урахуванням високих гравців, які вийшли у суперника.
На жаль, з турнірної точки зору, ця перемога немає сенсу. З погляду іміджу ми прагнули перемоги і я подякував хлопцям за цей матч.
Для нас це дуже позитивний матч з урахуванням тих вимог, які є у сучасному футболі та тих вимог, які ми ставимо нашим футболістам", – резюмував Шовковський.
Зазначимо, що "біло-сині" фінішували на 34 місці у турнірній таблиці основного етапу Ліги Європи, записавши до свого активу 4 очки.
Раніше визначився найкращий гравець матчу Динамо – РФШ.