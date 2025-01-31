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Поле не відповідає рівню міжнародних матчів: Шовковський прокоментував перемогу Динамо над РФШ

Володимир Максименко — 31 січня 2025, 00:44
Поле не відповідає рівню міжнародних матчів: Шовковський прокоментував перемогу Динамо над РФШ
Олександр Шовковський
ФК Динамо

Головний тренер київського Динамо Олександр Шовковський прокоментував перемогу над РФШ в межах восьмого туру Ліги Європи.

Фахівець дав коментар післяматчевій студії MEGOGO.

"Сьогодні ми грали проти дуже організованої команди яка щільно грає в обороні. Окрім того, нам потрібно було боротись із якістю газону. Його нещодавно змінили, але він не відповідає рівню міжнародних матчів.

Заміни? Ви бачили наш заявковий лист? У нас в команді було чотири молодих гравців, двоє з яких взагалі зіграли лише п'ять хвилин проти Галатасарая.

Ми розуміли, що буде непросто, але треба було робити заміни з урахуванням високих гравців, які вийшли у суперника.

На жаль, з турнірної точки зору, ця перемога немає сенсу. З погляду іміджу ми прагнули перемоги і я подякував хлопцям за цей матч.

Для нас це дуже позитивний матч з урахуванням тих вимог, які є у сучасному футболі та тих вимог, які ми ставимо нашим футболістам", – резюмував Шовковський.

Зазначимо, що "біло-сині" фінішували на 34 місці у турнірній таблиці основного етапу Ліги Європи, записавши до свого активу 4 очки.

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