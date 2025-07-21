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Ярмоленко підкорив цікаве досягнення в УПЛ сезону-2024/25

Микола Дендак — 21 липня 2025, 10:36
Ярмоленко підкорив цікаве досягнення в УПЛ сезону-2024/25
Андрій Ярмоленко
ФК Динамо

Легенда київського Динамо Андрій Ярмоленко став найвіковішим бомбардиром чемпіонату України в сезоні-2024/25.

Про це повідомляє пресслужба УПЛ.

Він забив у віці 35 років та 207 днів. Це сталося у матчі киян проти Чорноморця у межах передостаннього 29 туру Української Прем'єр-ліги. Загалом же за сезон голами відзначились 12 футболістів, віком понад 32 роки.

Також варто відзначити досягнення захисника Олександрії Мігеля Кампоса, який став найстаршим бомбардиром серед легіонерів. Він записав гол до свого активу у 28 років та 265 днів.

Нагадаємо, Динамо у минулому сезоні стало чемпіоном України. На рахунку Ярмоленка 12 голів і 1 асист у 33 матчах у всіх турнірах. Вінгер продовжив контракт із клубом ще на рік.

Нещодавно Ярмоленко заявив, що завершить кар'єру після сезону-2025/26.

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