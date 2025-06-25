Ярмоленко: У Динамо найкращий капітан в Україні

Вінгер київського Динамо Андрій Ярмоленко прокоментував капітанство Віталія Буяльського.

Цитує гравця пресслужба столичного клубу.

"Бути капітаном – це велика відповідальність, Віталій заслуговував на капітанську пов’язку більше за мене, це було логічно і правильно. Бо спочатку я навіть не знав прізвища деяких гравців, адже в команді було багато молодих футболістів. Тому як я міг бути капітаном? Ми не помилилися, адже у нас найкращий капітан в Україні", – розповів Ярмоленко.