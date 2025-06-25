Ярмоленко: У Динамо найкращий капітан в Україні
Андрій Ярмоленко
ФК Динамо
Вінгер київського Динамо Андрій Ярмоленко прокоментував капітанство Віталія Буяльського.
Цитує гравця пресслужба столичного клубу.
"Бути капітаном – це велика відповідальність, Віталій заслуговував на капітанську пов’язку більше за мене, це було логічно і правильно. Бо спочатку я навіть не знав прізвища деяких гравців, адже в команді було багато молодих футболістів. Тому як я міг бути капітаном? Ми не помилилися, адже у нас найкращий капітан в Україні", – розповів Ярмоленко.
Андрій повернувся у київський клуб у 2023 році, після шестирічної перерви.
Напередодні повідомлялося, що форвард Владислав Супряга повернувся в розташування київського Динамо і може розпочати новий сезон у складі чинних чемпіонів України.
Раніше столичний клуб покинув 29-річний захисник Валерій Лучкевич.