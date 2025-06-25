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Ярмоленко: У Динамо найкращий капітан в Україні

Олександр Булава — 25 червня 2025, 22:59
Ярмоленко: У Динамо найкращий капітан в Україні
Андрій Ярмоленко
ФК Динамо

Вінгер київського Динамо Андрій Ярмоленко прокоментував капітанство Віталія Буяльського.

Цитує гравця пресслужба столичного клубу.

"Бути капітаном – це велика відповідальність, Віталій заслуговував на капітанську пов’язку більше за мене, це було логічно і правильно. Бо спочатку я навіть не знав прізвища деяких гравців, адже в команді було багато молодих футболістів. Тому як я міг бути капітаном? Ми не помилилися, адже у нас найкращий капітан в Україні", – розповів Ярмоленко.

Андрій повернувся у київський клуб у 2023 році, після шестирічної перерви.

Напередодні повідомлялося, що форвард Владислав Супряга повернувся в розташування київського Динамо і може розпочати новий сезон у складі чинних чемпіонів України.

Раніше столичний клуб покинув 29-річний захисник Валерій Лучкевич.

Віталій Буяльський Андрій Ярмоленко

Андрій Ярмоленко

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