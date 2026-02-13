Українська правда
Вже приєднався до команди: Ліон показав кадри з першого тренування Яремчука

Богдан Войченко — 13 лютого 2026, 07:30
Французький Ліон оприлюднив перші кадри з участю Романа Яремчука після його переходу до клубу.

Український нападник уже приєднався до нової команди та провів дебютне тренування, фрагменти якого з'явилися в офіційних соцмережах клубу.

На відео Яремчук активно працює з м'ячем, відпрацьовує дриблінг та взаємодію з партнерами в ігрових вправах. Окрему увагу в ролику приділили завершенню атак в одному з епізодів українець впевнено відправляє м'яч у сітку під час тренувальної двосторонки.

Судячи з кадрів, форвард швидко адаптується до вимог тренерського штабу та вже поступово вбудовується в командну структуру.

Нагадаємо, Роман перейшов до французького клубу з грецького Олімпіакоса на правах оренди до кінця сезону-2025/26. Також між клубами передбачена опція викупу гравця за 5 мільйонів євро.

Раніше головний тренер Ліона Паулу Фонсека висловився про підписання українця.

