Вже приєднався до команди: Ліон показав кадри з першого тренування Яремчука
Французький Ліон оприлюднив перші кадри з участю Романа Яремчука після його переходу до клубу.
Український нападник уже приєднався до нової команди та провів дебютне тренування, фрагменти якого з'явилися в офіційних соцмережах клубу.
На відео Яремчук активно працює з м'ячем, відпрацьовує дриблінг та взаємодію з партнерами в ігрових вправах. Окрему увагу в ролику приділили завершенню атак – в одному з епізодів українець впевнено відправляє м'яч у сітку під час тренувальної двосторонки.
Судячи з кадрів, форвард швидко адаптується до вимог тренерського штабу та вже поступово вбудовується в командну структуру.
Нагадаємо, Роман перейшов до французького клубу з грецького Олімпіакоса на правах оренди до кінця сезону-2025/26. Також між клубами передбачена опція викупу гравця за 5 мільйонів євро.
Раніше головний тренер Ліона Паулу Фонсека висловився про підписання українця.