Вже приєднався до команди: Ліон показав кадри з першого тренування Яремчука

Французький Ліон оприлюднив перші кадри з участю Романа Яремчука після його переходу до клубу.

Український нападник уже приєднався до нової команди та провів дебютне тренування, фрагменти якого з'явилися в офіційних соцмережах клубу.

На відео Яремчук активно працює з м'ячем, відпрацьовує дриблінг та взаємодію з партнерами в ігрових вправах. Окрему увагу в ролику приділили завершенню атак – в одному з епізодів українець впевнено відправляє м'яч у сітку під час тренувальної двосторонки.

Судячи з кадрів, форвард швидко адаптується до вимог тренерського штабу та вже поступово вбудовується в командну структуру.

De retour à l’entraînement avec un nouveau visage et de belles séquences 🤩 pic.twitter.com/cBbPK7yJzd — Olympique Lyonnais (@OL) February 11, 2026

Нагадаємо, Роман перейшов до французького клубу з грецького Олімпіакоса на правах оренди до кінця сезону-2025/26. Також між клубами передбачена опція викупу гравця за 5 мільйонів євро.

Раніше головний тренер Ліона Паулу Фонсека висловився про підписання українця.