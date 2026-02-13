Він у хорошій формі: Фонсека – про можливий дебют Яремчука в матчі проти Ніцци

Український нападник Ліона Роман Яремчук може вийти у стартовому складі свого нового клубу на матч проти Ніцци, який відбудеться в межах 22 туру французької Ліги 1.

Про це повідомив головний тренер "ткачів" Паулу Фонсека.

"Він у хорошій формі, може розпочати матч у старті. Я ще вирішу, але це гравець, який може вийти в основному складі", – сказав Фонсека.

Матч Ліон – Ніцца запланований на 15 лютого, початок зустрічі о 21:45.

Нагадаємо, основний нападник клубу Ендрік у матчі проти Нанта отримав червону картку, тому пропустить три найближчих матчі команди.

Як відомо, Роман перейшов до французького клубу з грецького Олімпіакоса на правах оренди до кінця сезону-2025/26. Також між клубами передбачена опція викупу гравця за 5 мільйонів євро.