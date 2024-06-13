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Баварія оголосила про підписання японського захисника

Микола Дендак — 13 червня, 18:25
Баварія оголосила про підписання японського захисника

Мюнхенська Баварія підписала центрального захисника Штутгарта японця Хірокі Іто до 2028 року.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

За перехід 25-річного японця керівництво команди заплатило 30 мільйонів євро, що було прописано в його клаусулі.

У сезоні-2023/24 він відіграв 29 матчів за свій клуб, в яких віддав дві результативні передачі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що основний захисник Баєра Йонатан Та близький до переходу в Баварію. Також німецький гранд зацікавлений у підписанні контракту з українцем Олександром Зінченком.

Баварія Штутгарт

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