Вертонген завершив кар'єру в збірній Бельгії
Захисник збірної Бельгії Ян Вертонген повідомив про завершення міжнародної кар'єри.
Про це 37-річний центрбек заявив у інстаграмі.
Бельгієць прикріпив фото з першого та останнього матчу за збірну.
"Дякую за всі спогади, я жив своєю мрією!" — написав Вертонген.
Футболіст дебютував за збірну в 2007 році в матчі проти Португалії в межах кваліфікації до Євро-2008. Останній поєдинок зіграв проти Франції в 1/8 фіналу чемпіонату Європи-2024.
Вертонген є рекордсменом "червоних дияволів" за кількістю зіграних матчів — 157.