Вертонген завершив кар'єру в збірній Бельгії

Захисник збірної Бельгії Ян Вертонген повідомив про завершення міжнародної кар'єри.

Про це 37-річний центрбек заявив у інстаграмі.

Бельгієць прикріпив фото з першого та останнього матчу за збірну.

"Дякую за всі спогади, я жив своєю мрією!" — написав Вертонген.

Футболіст дебютував за збірну в 2007 році в матчі проти Португалії в межах кваліфікації до Євро-2008. Останній поєдинок зіграв проти Франції в 1/8 фіналу чемпіонату Європи-2024.

Вертонген є рекордсменом "червоних дияволів" за кількістю зіграних матчів — 157.