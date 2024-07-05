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Вертонген завершив кар'єру в збірній Бельгії

Владислав Уткін — 5 липня, 15:47
Вертонген завершив кар'єру в збірній Бельгії

Захисник збірної Бельгії Ян Вертонген повідомив про завершення міжнародної кар'єри.

Про це 37-річний центрбек заявив у інстаграмі.

Бельгієць прикріпив фото з першого та останнього матчу за збірну.

"Дякую за всі спогади, я жив своєю мрією!" — написав Вертонген.

Футболіст дебютував за збірну в 2007 році в матчі проти Португалії в межах кваліфікації до Євро-2008. Останній поєдинок зіграв проти Франції в 1/8 фіналу чемпіонату Європи-2024.

Вертонген є рекордсменом "червоних дияволів" за кількістю зіграних матчів — 157.

Вертонген збірна Бельгії з футболу

Вертонген

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