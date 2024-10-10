Боруссія Дортмунд викупила захисника Манчестер Сіті
Дортмундська Боруссія активувала опцію викупу у Манчестер Сіті захисника Яна Коуто, який виступав на правах оренди.
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
22-річний бразилець стане повноцінним гравцем "джмелів". За трансфер манкуніанці отримають 30 млн євро.
Нагадаємо, Коуту став гравцем Сіті у 2020 році. З того часу регулярно віддавався в оренду. Зокрема пограв за Брагу та Жирону, а цього літа перейшов у Боруссію.
У поточному сезоні на його рахунку 7 матчів, в яких він відзначився результативною передачею.
Напередодні повідомлялося, що мадридський Реал націлений на підписання вінгера Боруссії Каріма Адеємі.