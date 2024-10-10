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Боруссія Дортмунд викупила захисника Манчестер Сіті

Олександр Булава — 10 жовтня, 18:49
Боруссія Дортмунд викупила захисника Манчестер Сіті

Дортмундська Боруссія активувала опцію викупу у Манчестер Сіті захисника Яна Коуто, який виступав на правах оренди.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

22-річний бразилець стане повноцінним гравцем "джмелів". За трансфер манкуніанці отримають 30 млн євро.

Нагадаємо, Коуту став гравцем Сіті у 2020 році. З того часу регулярно віддавався в оренду. Зокрема пограв за Брагу та Жирону, а цього літа перейшов у Боруссію.

У поточному сезоні на його рахунку 7 матчів, в яких він відзначився результативною передачею.

Напередодні повідомлялося, що мадридський Реал націлений на підписання вінгера Боруссії Каріма Адеємі.

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Боруссія Дортмунд

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