Боруссія Дортмунд викупила захисника Манчестер Сіті

Дортмундська Боруссія активувала опцію викупу у Манчестер Сіті захисника Яна Коуто, який виступав на правах оренди.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

22-річний бразилець стане повноцінним гравцем "джмелів". За трансфер манкуніанці отримають 30 млн євро.

Нагадаємо, Коуту став гравцем Сіті у 2020 році. З того часу регулярно віддавався в оренду. Зокрема пограв за Брагу та Жирону, а цього літа перейшов у Боруссію.

У поточному сезоні на його рахунку 7 матчів, в яких він відзначився результативною передачею.

🚨🟡⚫️ Borussia Dortmund’s obligation to buy clause for Yan Couto deal from Man City has been triggered.



Couto formally leaves #MCFC on a permanent deal now as Dortmund pay up to €30m package for Brazilian RB. pic.twitter.com/1mpO4Cyj4M — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 10, 2024

Напередодні повідомлялося, що мадридський Реал націлений на підписання вінгера Боруссії Каріма Адеємі.