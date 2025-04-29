Ямал – про свою заяву на адресу Реала: Вони не зможуть мені нічого сказати
Ламін Ямал
ФК Барселона
Атакувальний півзахисник Барселони Ламін Ямал висловився про свою заяву щодо мадридського Реала та запевнив, що суперники йому нічого не зможуть сказати на тлі результатів у цьому сезоні.
Слова вінгера наводить журналіст Фабріціо Романо.
"Допоки я перемагаю, то ніхто нічого мені за це не скаже. Вони нічого не можуть мені сказати. От коли переможуть, тоді так", – заявив Ямал.
Окрім того, юний футболіст відповів, чи відчуває він тиск через свій молодий вік.
"Я залишив це вдома... Взагалі його не відчуваю. Я просто насолоджуюсь моментом і намагаюсь викладатись на повну", – резюмував Ямал.
У сезоні-2024/25 іспанець взяв участь у 48 матчах за "блаугранас", в яких забив 14 м'ячів та віддав 24 результативні передачі.
Нагадаємо, раніше Ямал заявив, що Реал не може конкурувати з його командою у цьому сезоні, через що його почали критикувати в іспанському сегменті Інтернету.
Раніше повідомлялось, що Барселона готова продовжити контракт з 17-річним футболістом.