Ямал – про свою заяву на адресу Реала: Вони не зможуть мені нічого сказати

Атакувальний півзахисник Барселони Ламін Ямал висловився про свою заяву щодо мадридського Реала та запевнив, що суперники йому нічого не зможуть сказати на тлі результатів у цьому сезоні.

Слова вінгера наводить журналіст Фабріціо Романо.

"Допоки я перемагаю, то ніхто нічого мені за це не скаже. Вони нічого не можуть мені сказати. От коли переможуть, тоді так", – заявив Ямал.

🚨 Lamine Yamal on people reacting to his statements about Real Madrid: “ As long as I'm winning, no one can say anything to me”.



“They can’t say anything to me. When they beat me, then yes!”. pic.twitter.com/mgUPsGA5MI — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 29, 2025

Окрім того, юний футболіст відповів, чи відчуває він тиск через свій молодий вік.

"Я залишив це вдома... Взагалі його не відчуваю. Я просто насолоджуюсь моментом і намагаюсь викладатись на повну", – резюмував Ямал.

У сезоні-2024/25 іспанець взяв участь у 48 матчах за "блаугранас", в яких забив 14 м'ячів та віддав 24 результативні передачі.

Нагадаємо, раніше Ямал заявив, що Реал не може конкурувати з його командою у цьому сезоні, через що його почали критикувати в іспанському сегменті Інтернету.

Раніше повідомлялось, що Барселона готова продовжити контракт з 17-річним футболістом.