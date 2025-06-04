Моя нова іграшка: Ямал кумедно відреагував на перехід в Реал одноклубника Забарного

Іспанська збірна готується до Євро-2024, але навіть у тренувальному таборі не обходиться без міжклубного тролінгу.

Цього разу в центрі уваги опинилися новачок Реала Дін Гюйсен та зірковий вундеркінд Барселони Ламін Ямал.

Читайте також : Фото Малі бешкетники: юні зірки Барселони борються за увагу відомої актриси фільмів для дорослих

Напередодні мадридський клуб офіційно оголосив про перехід 20-річного захисника Борнмута. Одразу після цього футболіст отримав виклик до національної збірної Іспанії.

У таборі "Фурії Рохи" він і зустрів Ямала, який вирішив "привітати" гравця у своєму стилі. Під спільним фото, яке опублікували соцмережі збірної, Ямал підписав: "Моя нова іграшка", на що Гюйсен з гумором відповів: "Мій син".

Нагадаємо, вже у четвер, 5 червня збірна Іспанії зіграє у півфіналі Ліги націй проти Франції. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за Києвом.

На "Чемпіоні" також можна дізнатися, де дивитися матч плейоф Ліги націй.