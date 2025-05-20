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Ямал отримає 10-й номер у Барселоні

Олег Дідух — 20 травня 2025, 14:40
Ямал отримає 10-й номер у Барселоні
Ламін Ямал
Getty Images

Зірковий вінгер Барселони Ламін Ямал з наступного сезону отримає в клубі 10-й ігровий номер.

Про це повідомляє Memorabilla1899.

13 липня поточного року Ямал відсвяткує свій 18-й день народження. Очікується, що саме цього дня Барселона оголосить про підписання нового контракту з Ямалем і передасть йому 10-й номер.

Наразі 10-й номер у Барселоні належить Ансу Фаті, проте він втратив місце в основі каталонців. Раніше під 10-м номером у Барселоні виступали такі легенди як Ліонель Мессі, Роналдіньо та Дієго Марадона.

Наразі Ямал виступає під 19-м номером. Мессі грав під цим номером за каталонців у 2006 – 2008 роках. У поточному сезоні на рахунку 17-річного вінгера 18 голів і 25 асистів у 54 матчах у всіх турнірах.

Барселона Ліонель Мессі Ламін Ямал Ансу Фаті

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