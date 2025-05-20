Ямал отримає 10-й номер у Барселоні
Ламін Ямал
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Зірковий вінгер Барселони Ламін Ямал з наступного сезону отримає в клубі 10-й ігровий номер.
Про це повідомляє Memorabilla1899.
13 липня поточного року Ямал відсвяткує свій 18-й день народження. Очікується, що саме цього дня Барселона оголосить про підписання нового контракту з Ямалем і передасть йому 10-й номер.
Наразі 10-й номер у Барселоні належить Ансу Фаті, проте він втратив місце в основі каталонців. Раніше під 10-м номером у Барселоні виступали такі легенди як Ліонель Мессі, Роналдіньо та Дієго Марадона.
Наразі Ямал виступає під 19-м номером. Мессі грав під цим номером за каталонців у 2006 – 2008 роках. У поточному сезоні на рахунку 17-річного вінгера 18 голів і 25 асистів у 54 матчах у всіх турнірах.