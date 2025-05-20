Ямал отримає 10-й номер у Барселоні

Зірковий вінгер Барселони Ламін Ямал з наступного сезону отримає в клубі 10-й ігровий номер.

Про це повідомляє Memorabilla1899.

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• Lamine Yamal will officially wear the legendary #10 jersey for FC Barcelona in the 2025/26 season, no matter what happens with Ansu Fati. The decision was made.



• When Lamine celebrates his 18th birthday on July 13, 2025, Barça will… pic.twitter.com/LShynXvs1K — memorabilia1899.co (@memorabilia1899) May 19, 2025

13 липня поточного року Ямал відсвяткує свій 18-й день народження. Очікується, що саме цього дня Барселона оголосить про підписання нового контракту з Ямалем і передасть йому 10-й номер.

Наразі 10-й номер у Барселоні належить Ансу Фаті, проте він втратив місце в основі каталонців. Раніше під 10-м номером у Барселоні виступали такі легенди як Ліонель Мессі, Роналдіньо та Дієго Марадона.

Наразі Ямал виступає під 19-м номером. Мессі грав під цим номером за каталонців у 2006 – 2008 роках. У поточному сезоні на рахунку 17-річного вінгера 18 голів і 25 асистів у 54 матчах у всіх турнірах.