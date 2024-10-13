17-річний вінгер Барселони Ламін Ямал не допоможе збірній Іспанії у матчі 4 туру ліги націй проти Сербії.

Про це повідомляє Королівська федерація футболу Іспанії (RFEF).

"Сьогодні вранці в Мадриді Ламін Ямал пройшов МРТ, щоб оцінити дискомфорт, на який він скаржився після матчу з Данією. Тести не виявили структурної травми, і медичні служби RFEF підтверджують, що це перевантаження. Для того, щоб надати пріоритет здоров'ю гравця та уникнути будь-якого ризику травми, враховуючи безпосередню близькість матчу проти Сербії, було прийнято рішення не викликати його до збірної", – йдеться у заяві.

Зазначимо, що Ямал був визнаний найкращим молодим гравцем Євро-2024. У фінальному матчі проти Англії Ламін віддав результативну передачу на Ніко Вільямса. Впродовж Євро талант Барселони встановив низку рекордів, а його гол у ворота Франції у півфіналі став найкращим на турнірі.

Нагадаємо, напередодні Ямал отримав новий ігровий номер у збірній Іспанії – 10. Раніше під ним виступали Рауль, Сеск Фабрегас, Іско, Тьяго Алькантара, Санті Касорла та Хосе Антоніо Реєс.