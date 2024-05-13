Сербські клуби поїдуть в Москву на "Братський кубок"

Сербські клуби Партизан та ОФК Белград візьмуть участь в товариському турнірі "Братський кубок", який відбудеться в Москві.

Про це повідомляє пресслужба чорно-білих.

У змаганнях, окрім двох сербських команд, візьмуть участь московські Динамо та ЦСКА. На стадіонах останніх будуть зіграні всі чотири матчі.

Турнір відбудеться з 3 по 7 липня та розглядається командами, які підготовка до нового сезону.

⚫⚪ Partizan će biti deo „Bratskog kupa“ u Moskvi, zajedno sa CSKA i Dinamom!https://t.co/q1ElSnC3p9 pic.twitter.com/0wwip8siyC — FK Partizan (@FKPartizanBG) May 13, 2024

Нагадаємо, через повномасштабне вторгнення Росії в Україну, збірну Росії відсторонили від кваліфікації на Євро-2024, а російські клуби позбавили можливості грати в єврокубках.