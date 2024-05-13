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Сербські клуби поїдуть в Москву на "Братський кубок"

— 13 травня, 20:27
Сербські клуби поїдуть в Москву на Братський кубок

Сербські клуби Партизан та ОФК Белград візьмуть участь в товариському турнірі "Братський кубок", який відбудеться в Москві.

Про це повідомляє пресслужба чорно-білих.

У змаганнях, окрім двох сербських команд, візьмуть участь московські Динамо та ЦСКА. На стадіонах останніх будуть зіграні всі чотири матчі.

Турнір відбудеться з 3 по 7 липня та розглядається командами, які підготовка до нового сезону.

Нагадаємо, через повномасштабне вторгнення Росії в Україну, збірну Росії відсторонили від кваліфікації на Євро-2024, а російські клуби позбавили можливості грати в єврокубках.

Бєлград Динамо Москва Партизан Росія Сербія ЦСКА Москва

Партизан

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