Сербські клуби поїдуть в Москву на "Братський кубок"
— 13 травня, 20:27
Сербські клуби Партизан та ОФК Белград візьмуть участь в товариському турнірі "Братський кубок", який відбудеться в Москві.
Про це повідомляє пресслужба чорно-білих.
У змаганнях, окрім двох сербських команд, візьмуть участь московські Динамо та ЦСКА. На стадіонах останніх будуть зіграні всі чотири матчі.
Турнір відбудеться з 3 по 7 липня та розглядається командами, які підготовка до нового сезону.
Нагадаємо, через повномасштабне вторгнення Росії в Україну, збірну Росії відсторонили від кваліфікації на Євро-2024, а російські клуби позбавили можливості грати в єврокубках.