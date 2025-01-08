Найкращий футболіст світу з тих, кому за 35: дружина, дієта і мотивація Роберта Левандовського

Роберт Левандовський настільки зациклений на голах, що пам'ятає усі.

Жовтень 2020-го, матч проти Армінії:

"Коли ти в центрі атаки, ти маєш проаналізувати положення усіх. Треба зважити, де суперник, де вільний простір, які в тебе шанси? В тій грі я зробив два ривки з глибини, і обидва рази захисник перекривав рух м'яч а . Дуже був активний. З такими не робити ніяких рухів – це найкращий рух.

Я залишився на місці, а він зробив крок вперед. Ця секунда вагань – все, що потрібно. Я прийняв м'яч і побачив, що ближня штанга відкрита".

В динаміці це виглядало так.

Відмова France Football вручати Золотий м'яч того року – найбільше розчарування в кар'єрі Левандовського, де насправді вистачало фіаско, проте Тіло досі перемелює їх усі.

Ви ж знали – в Німеччині його прозвали Тілом, як супермодель Ель Макферсон?

Було і є за що.

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531 гол у 682 іграх за Борусію, Баварію та Барселону; 84 у 156 матчах за Польщу. Але Левандовському досі мало.

Липень 2024-го, курортна Мальорка.

Роберт приїхав сюди з сім'єю, щоб провести відпустку після раннього вильоту Кадри з Євро, але вже за кілька днів інкогніто постукав до Хуанхо Мораля, президента місцевого клубу Каде Пегера:

"Він запитав, чи можемо ми відкрити йому поле для самостійних тренувань. Я обговорив це з Радою директорів, і ми дозволили Левандовському займатися за зачиненими дверима. Єдиною нашою умовою був недопуск на територію фанів, особливо дітей. Він приходив щодня о 8 ранку, тренувався, приймав душ і йшов. Якось раз він опублікував знімок в своєму інстаграмі, і діти таки прийшли за автографами, але були чемними".

Левандовський не просто розбирає все на відео, а й працює вдвічі більше, якщо йому щось там не сподобалось.

Так-от він проводив попередні зимові канікули.

І ось вам наслідок: за весь сезон-2023/24 він забив 26 голів в усіх турнірах за Барселону, а зараз надворі лише січень, а у Роберта вже 25 м'ячів в 25 матчах.

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Левандовський працює над собою не один. Їх щонайменше двоє, не рахуючи персональних тренерів.

Червень 2007-го, він познайомився з Анною Стахурською.

Вона вигравала турніри з карате і вела фітнес-блог з мільйоном підписників. Він же лише заявляв про себе в футболі.

"Роберту 36 років, але фізично він відчуває себе на 25. Усе завдяки його відданості та здоровому способу життя. Він виконує усе ретельно. Я відповідаю за його дієту та харчові добавки впродовж 15 років, і перед кожним сезоном підбираю новий індивідуальний план. Роберт завжди в хорошій формі, на всіх рівнях", – авжеж, вони давно сім'я.

Левандовський зробив пропозицію в 2011-му, одружилися в 2013-му, зараз у пари дві доньки і понад 40 млн підписників у Instagram на двох – 36,6 у Роберта і 5,7 у Анни.

Це дуже незвичайна родина, що спить за графіком у спеціальних окулярах, обов'язково за температури +21 і з ароматизаторами, щоб краще відновитися. Їхню дієту Анна називає "зворотньою":

"Спочатку ми їмо десерт або вуглеводи, а потім вже білки. Іноді їмо більше сирих овочів, іноді трішки м’яса. Щоб знати, що потрібно Роберту зараз, ми регулярно перевіряємо його кров. Також важливо їсти повільно. Це не легко для нас обох".

Левандовський настільки довіряє дружині, що телефонує після виїзних матчів обговорити свою гру.

"Це не схоже на розмову чоловіка й жінки. Швидше, це технічна дискусія між спортсменами. У мене на все своя думка, йому цікаво її дізнатись", – пояснює Анна.

А ще вона каже, що ніколи в житті не зустрічала амбітнішу людину за Роберта.

Lewandowski ends the 2024 as the topscorer of the year. pic.twitter.com/gVHAlNl74J — ` (@Pxxdwskiii) December 22, 2024

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Корінням ці амбіції йдуть дуже глибоко; навіть вона не пам'ятає, як це почалося.

Червень 2006-го, молодіжка Легії.

Роберт тільки-но пережив трагедію – помер його батько Кшиштоф, що возив сина на всі тренування, підтримував, бачив у ньому футболіста. До всього Левандовський отримав травму, нога в гіпсі – і в цей момент керівництво наказало йому забирати речі. Його визнали безперспективним.

"Він був надто худим. Ноги як палиці. Я боявся, що їх зламають, і радив йому налягти на бекон", – виправдовувався потім тренер Кшиштоф Сікорський.

Роберта, однак, виявилось складно зламати в усіх сенсах.

Find yourself a woman who looks at you the way Anna looked at a young Robert Lewandowski when he was playing for third tier Polish club Znicz Pruszków… pic.twitter.com/V9pglhPdGZ — Stefan Tompson (@StefanTompson) November 22, 2022

Ввечері того ж дня він зателефонував до Зніча з Прушкува, який колись ним цікавився, напросився туди на перегляд – дарма, що був на милицях.

У наступні два сезони Левандовський ставав найкращим бомбардиром спочатку 3-го, а тоді 2-го польського дивізіонів, попутно набираючи м'язову масу в тренажерних залах. Він ніби доводив Легії та всім, хто не вірив – ось він я, сильніший за вас разом взятих.

Вже влітку 2008-го Лех з Познані вирішив додати Роберта до своєї й так симпатичної команди з Пешком, Ганцарчиком, Штиличем. Легія ж помилку вперто не визнавала.

"Нащо він нам? У нас є Мікель Арруабарена", – казав спортдир Мирослав Тшечак, що назавжди стало мемом Екстракласи.

Ну, а Левандовський пер уперед так швидко, що вже за рік виграв Кубок Польщі й зацікавив половину Європи. Це Анна вже бачила, а ще чула матір Роберта, Івонну, яка після переходу в Баварію примовляла: «Це все для тебе, Кшиштофе. Ти один вірив».

🎂 Hoy cumple 35 años Robert Lewandowski 🇵🇱, el mejor jugador polaco de todos los tiempos.



Qué mejor momento que recordar sus 5 mejores cuando jugaba en la #Ekstraklasa con el Lech Poznań



Wszystkiego Najlepszego!pic.twitter.com/39obQ5vUDz — Eugenio González Aguilera (@Eugeniogonza2) August 21, 2023

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Квітень 2013-го – це Роберт, що проривавася в топи, шокував покером Реал.

Вересень 2015-го – це він вже забив Вольфсбургу 5 голів за неповні 9 хвилин, змусивши Пепа кумедно хапатися за голову.

Травень 2021-го – це побитий рекорд Герда Мюллера, що тримався 49 років.

Нема сенсу переказувати його кар'єру – досить підсумувати, що Левандовський перейшов до Барси, коли в Бундеслізі не залишалося нічого, крім самозаспокоєння, тоді як він ще не наситився.

Lewandowski iconic performance



5 goals in 9 minutespic.twitter.com/19h3pxSZZF — 🕊 (@clinicalmusiala) August 29, 2023

Чому Барселона?

А де ще в Європі у 33 роки йому б запропонували 32 млн річної зарплати і статус головної зірки?

Бонус – великий клуб, видатна історія, чудове місто, де Анна переконала чоловіка залишитися після завершення кар'єри. Нещодавно пані Левандовська відкрила в центрі Барселони Edan Studios, де займаються танцями, пілатесом, тренуваннями і навіть готують здорову їжу.

Знайшов собі додаткову роль і Роберт, що не лише забиває, а й вчить жити юних партнерів по Барсі: "Пішов час, аби зрозуміти нове покоління, їхнє мислення. Також мені довелося вивчити іспанську, щоб з ними говорити. Вони розпитують мене про мій досвід, коли я був підлітком і все таке. Молодь зараз геть інша. Коли я був, як вони , то робив усе, що мені наказували старші без жодних питань. Зараз це по-іншому. Вони безстрашні, впевнені в собі. Суспільство змінилося".

Ламіна Ямаля поляк називає найкращим вінгером світу – і отримує від нього ось такі передачі.

The Robert Lewandowski and Lamine Yamal connection continues to grow 🔗🇵🇱🇪🇸pic.twitter.com/fGdqMSVyKM — LaLigaExtra (@LaLigaExtra) May 21, 2024

Роберт натомість ділиться з молодими нюансами тренувань і меню, а нещодавно вигнав з клубу кухаря за шкідливо приготовану яєчню. Його авторитет безперечний.

І ще він дуже радий приходу Гансі Фліка. Каже, що їм вистачає півслова, аби зрозуміти один одного.

Хоча Барса в фінансовій дупі, у Левандовського тут персональний рай, що теж неабияк продовжує кар'єру, яка почалася ще за кнопкових телефонів.

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Зараз вже січень 2025-го, і в Роберта все частіше питають – скільки ще?

Відповіді нема.

Він став частіше помилятися в простих ситуаціях, інакше Рафінья вже б зібрав під 20 асистів за півсезону.

Разом з тим, навіть так Левандовський забив у Ла Лізі майже вдвічі більше за Мбаппе й Вінісіуса разом взятих; у нього найвищий xG в Іспанії – 1,06/90 хвилин. Жоден інший ветеран у топлігах не витримує цього темпу, не грає так добре.

Комбінація з аналізу, додаткових тренувань, харчування, сну, знайомого тренера і, головне, мотивації Роберта – це справді унікально.

LO DE LEWANDOWSKI...



- Era ídolo total en Münich pero salió de zona de confort para venir

- Tiene 36 años y en solo 2 años lleva ya 68 goles

- Este año, 9 en 10 partidos

- Llamó a Szczesny para convencerle y el Barça le ha podido fichar gratis

- Se ofreció a rebajar su salario pic.twitter.com/yL5T2j4WOi — Míster Seitán (@CuentaMister) October 2, 2024

Сьогодні ви побачите це в Суперкубку проти Більбао; майже кожна атака Барси заточена під 36-річного бомбардира, чия дружина запевняє, що фізично йому 25. Хто ми такі, щоб їй не вірити?

І ця історія все ще далека до завершення. Наразі Роберт в інтерв'ю лише фантазує:

"Зараз мені нічого не болить, я працюю з задоволенням. А уявляю я так, що одного дня прокинуся і мені не захочеться йти на тренування. Ось тоді, мабуть, я й зав'яжу з футболом".