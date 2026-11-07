Пішов з життя колишній гравець збірної України з ампфутболу Полежаєв

У віці 30 років помер гравець Колос-Буревій та збірної України з ампфутболу Ярослав Полежаєв.

Про це повідомила пресслужба команди.

Ярослав Полєжаєв народився 13 листопада 1995 року в селі Катеринівка, поблизу Мар'їнки на Донеччині. У мирні часи займався футболом в ДЮСШ міста Вугледар.

Вперше був мобілізований у 2016 році, проходив строкову службу під Маріуполем. З початком повномасштабної війни, у березні 2022 року, потрапив до 23-го окремого мотопіхотного батальону "Хортиця", де служив розвідником під псевдо "Якудза". У липні 2023 року поблизу Лимана Ярослав отримав важке поранення, внаслідок якого було ампутовано праву ногу.

У 2024 році Полежаєв грав за новостворений тоді Шахтар-Сталеві і того ж року викликався до лав національної збірної з ампфутболу. Сезон-2026 чемпіонату України провів у складі Колос-Буревій.

Раніше повідомлялось, що на війні з Росією загинув колишній футболіст київського Динамо та Дніпра Максимюк.