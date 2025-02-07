Ворскла по пенальті здолала Колос у фіналі Women's Winter Cup-2025

У п'ятницю, 7 лютого, відбувся фінал Зимового Кубку з футболу серед жіночих команд, в якому Ворскла перемогла Колос.

Основний час переможця не виявив (1:1), тож доля володаря кубка визначалася у серії пенальті, де сильнішими виявилися футболістки полтавського клубу (4:3).

Водночас у матчі за 3-тє місце клуб Сістерс переграв житомирське Полісся. Поєдинок завершився з рахунком 2:1.

Women’s Winter Cup-2025

Фінал, 7 лютого

Ворскла – Колос 1:1 (4:3 по пен)

Зазначимо, що Українська асоціація футболу вперше за п’ять років провела Women’s Winter Cup. Всього участь у турнірі взяли 10 команд.

Тривалість поєдинків складала два тайми по 35 хвилин. У разі нічийного результату переможець визначався у серії післяматчевих пенальті.